‘De Slimste Mens’-kandidaten verzinnen records, maar breken er geen Mark Coenegracht

05 november 2019

22u25 0 TV De veertiende aflevering van ‘De Slimste Mens’ werd er eentje boordevol onbedoelde humor. Hoe anders valt het te verklaren dat kandidaten het record hoogspringen op 6 meter inschatten, om nog maar te zwijgen over het record verspringen dat door 1 kandidaat op maar liefst 98,48 meter werd gelegd. En neen, atleten kunnen ook geen kogel verder dan 74 meter stoten. Dat antwoord was trouwens allerminst de laatste stoot in een aflevering waarin Elon Musk zelfs tot voorzitter van de Europese Unie werd benoemd.

Nieuwkomer en Radio 1-presentatrice Sofie Lemaire zat er bij, keek er naar en wachtte uiteindelijk tot de filmpjesronde om haar tegenstanders maar liefst 257 seconden aan te smeren, hoogstwaarschijnlijk ook ergens een atletiekrecord. In de finaleronde laat Flor Decleir het na om ook maar één noemenswaardige recordpoging op te tekenen en wordt hij eigenlijk finaal door de maffia naar huis gespeeld nadat hij slechts één maffialand weet te bedenken dat actief is in België. Albanië lukt nog net. Dankzij onder andere de Chinezen, de Turken en de Russen blijft Bazart-zanger Mathieu nog minstens één dagje langer meedraaien.

De leukste quotes

Flor Decleir (over zijn stunt): “Astrid had het record kunnen breken, ware het niet dat ik ‘Home Alone’ had gezien.”

Erik Van Looy (over auto’s tegen Mathieu): “Mathieu, Terryn-wagen?”

Flor Decleir (na een moeilijke fotoronde): “Ik vermoed dat het veel gemakkelijker zou zijn als je weet wie de personen op de foto’s waren.”

Kantelmomenten

De fotoronde levert een flauw spektakel op met Mathieu als minst zwakke speler.

Flor gaat compleet de mist in bij zijn filmpje over Ursula Von der Leyen en de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

In de finale tegen Mathieu Terryn heeft Flor alle kaarten in handen bij de vraag over de in België actieve maffialanden maar hij blokkeert volledig en verliest.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Sofie Lemaire 433 sec.

2. Mathieu Terryn 324 sec.

3. Flor Decleir 283 sec.

De stand

1. Astrid Stockman: 8 deelnames, 5 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Lotte Vanwezemael: 6 deelnames, 4 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

3. Philippe Geubels: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 gewonnen finales, 1 finale verloren

4. Sebastien Dewaele: 4 deelnames, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

5. Natalia: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

6. Flor Decleir: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

7. Mathieu Terryn: 2 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen

8. Tinne Oltmans: 2 deelnames, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Comedian Alex Vizorek