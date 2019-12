‘De slimste mens’-finaliste Astrid Stockman brengt een bezoekje aan ‘De warmste week’ SDE

19 december 2019

09u52 0 Showbizz Hoog bezoek bij ‘De warmste week’: operazangeres en ‘De slimste mens’-finaliste Astrid Stockman bracht een bezoekje aan presentator Joris Brys. Ze vertelde over hoe haar leven veranderd is na haar deelname en ze trakteerde Kortrijk op een beetje Taylor Swift - mét opera.

Presentator Joris Brys wilde van Astrid Stockman weten hoe het is om deel te nemen aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’. “Ik was wel zenuwachtig hoor”, vertelt de operazangeres. “Maar als je er een tijdje inzit, wordt het wel chill.” Maar de finale van vanavond is andere koek, zegt ze. “Het zijn twee slimme koppen, dus dat wordt een lastige noot om te kraken.”

Dat haar leven er dankzij haar deelname behoorlijk anders uitziet, is wel het minste wat je kan zeggen. “Het is best intens”, zegt Astrid. “Niemand kende mij, maar aangezien ik er een tijdje inzat is er op korte tijd veel veranderd. Mensen klampen mij nu vaak aan op straat. Nu zou ik graag nog eens naar de Delhaize willen gaan zonder dat ik me zorgen moet maken over hoe ik eruit zie. Heb ik vettig haar? Of puisten? Al valt het goed mee hoor, het is best leuk.”

Uiteraard mag de gast ook een plaatje kiezen. Ze kiest voor haar guilty pleasure: ‘Shake it off’ van Taylor Swift én injecteert het nummer op de vraag van Joris met een beetje opera. Tot groot plezier van het publiek.