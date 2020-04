‘De Ronde tegen Corona’: zondag vliegen HLN en VTM over heel Vlaanderen om jouw boodschap live te delen DBJ

02 april 2020

18u57 380 Showbizz De hashtag #samentegencorona verenigde Vlaanderen al aan het eind van het VTM Nieuws , zondag gaan HLN en VTM een stapje verder. Geen drone, maar een helikopter gaat dan de lucht in, speurend naar de warmste beelden uit Vlaanderen. De hele dag live op HLN en vanaf 13.30 uur leiden Koen Wauters en Freek Braeckman ‘De Ronde tegen Corona’ op VTM in goede banen. Iedereen kan meewerken aan deze bijzondere live opname. Als je wil dat onze helikopter ook bij jou passeert, stuur dan je een foto of video door via hln.be/ronde



Met de Ronde van Vlaanderen stond zondag 5 april dé hoogmis van het Vlaamse wielervoorjaar gepland, maar dat was buiten het coronavirus gerekend. Jammer, maar ook jij kan alsnog je warmte tonen. Door vooral in uw kot te blijven, en van daaruit ook een teken te geven dat we samen het coronavirus zullen verslaan.

Stuur je foto of video nu door via www.hln.be/ronde en wie weet vliegen we zondag ook over jouw huis of werkplek. Op basis van al jullie inzendingen stippelen we een vluchtplan uit dat het beste van Vlaanderen toont en iedereen een hart onder de riem steekt.

Het wordt een échte ronde van Vlaanderen, waarin tijdens een vlucht van zes uur alle provincies aan bod komen, en ook de blikvangers uit de echte Ronde van Vlaanderen zullen niet ontbreken. De helikopter stijgt om 11 uur ‘s morgens op in Antwerpen, en de hartverwarmende beelden kan je tussen 11 uur en 17 uur rechtstreeks volgen op HLN.be en vanaf 13.30 uur op VTM.

Live via HLN.be en VTM

Op HLN.be kan je de hele vlucht van ‘De Ronde tegen Corona’ van begin tot einde live volgen. Die zal alle hoogtepunten en reacties nauwgezet bijhouden. Via een live kaart kan je de vlucht van de helikopter tot op de minuut volgen en kijken wanneer die bij jou in de buurt passeert. Op de webpagina van jouw gemeente kom je te weten welk beeldmateriaal bij jou in de buurt werd opgenomen.

Ook VTM zal zondagnamiddag in het teken staan van ‘De Ronde tegen Corona’. De helikoptervlucht wordt van live commentaar voorzien van Qmusic-dj Vincent Fierens en de uitzending zal vanaf de grond in goede banen worden geleid vanuit de #blijfinuwkot-studio. Gastheren van dienst zijn Koen Wauters en Freek Braeckman.

We gaan heel veel warme onbekende Vlamingen virtueel in ons kot trekken Koen Wauters

Veel Flandriens

“We roepen iedereen op om zondag vooral in je kot te blijven, maar wel om een boodschap te maken in je tuin, op het dak, op je oprit,... Om de boodschap mee te geven dat we samen het coronavirus zullen verslaan en zo toch in verbinding staan met elkaar”, zegt Koen Wauters. “Onze helikopter zal niet alleen over het parcours van de Ronde van Vlaanderen vliegen, want we doen alle provincies aan, om zo met iedereen samen een boodschap te maken tegen het coronavirus. We gaan heel veel warme onbekende Vlamingen virtueel in ons kot trekken, maar we kunnen natuurlijk niet om dé Ronde heen, en dus bellen we zeker ook met een aantal wielergoden.”

Vandaag zijn er heel veel Flandriens in Vlaanderen Freek Braeckman

“We hebben de voorbije tijd elke dag op VTM Nieuws en HLN dronebeelden getoond van hartverwarmende boodschappen die Vlamingen hadden gemaakt”, zegt Freek Braeckman. “Op de dag dat Vlaanderens Mooiste niet gereden kan worden, door een crisis die onze generatie nog niet heeft meegemaakt, willen wij vanuit de lucht het Mooiste Vlaanderen tonen. Want vandaag zijn er veel Flandriens in Vlaanderen. Heel veel. De zorgverleners, de postbodes, de winkeliers, de boeren, de leerkrachten, de transporteurs, en zo veel anderen, iedereen die dit land draaiende houdt. Die Flandriens, voor hen willen we dit doen.”