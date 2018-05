'De Mol' Pieter: "Het celibaat is onzin en zorgt ervoor dat ik niet tot mijn 80ste priester zal zijn" DBJ

22 mei 2018

09u48

Mag een priester wel liegen? Die vraag kreeg Pieter uit 'De Mol' verschillende keren. Hij vloekte bovendien dat het een lieve lust was. Allemaal niet zo erg volgens de West-Vlaming die in Dag Allemaal ook zijn mening geeft over het celibaat en zegt dat hij geen priester zal blijven.

"Ik vind het raar dat mensen zich afvragen of een priester mag liegen", aldus Pieter. "Als de Mol een dokter was of iemand anders met een voorbeeldfunctie, dan zou die vraag niet gesteld worden." Pieter doorbrak het clichébeeld dat veel mensen over priesters hebben. "We zijn niet allemaal oud of wereldvreemd", lacht Pieter. "En ja, ik kan ook eens goed vloeken. Hoe zou je zelf zijn als je 50 meter boven een ravijn hangt. Mijn leerlingen steken me dat ook door. Als ik een opmerking maak over hun taalgebruik, krijg ik nu het antwoord: ‘U moet niet veel zeggen’."

Het celibaat is voor niemand goed Pieter

Ook over vrouwen doet de priester een boekje open. "Ik heb in het programma in één van de proeven duidelijk gemaakt dat ik nooit mijn nummer zal geven", lacht Pieter in Dag Allemaal. "Al vind ik het celibaat eerlijk gezegd onzin. Het is voor niemand goed en het is daarom dat helaas heel wat wereldse pastoors afscheid nemen van het priesterschap. Hierdoor ga ik ook niet tot mijn 80ste priester zijn. Het is niet fair dat ik de mooie kant van mijn beroep moet afwegen tegenover een totaal gebrek aan intimiteit en lichamelijkheid", aldus Pieter in Humo.

Als we niet oppassen, zorgen we voor een generatie die zichzelf niet kan zijn Pieter

"De kerk heeft te weinig voeling met de wereld. Dat is een probleem. Als we niet oppassen, zorgen we voor een generatie die zichzelf niet kan zijn, die ongelukkig is, die onderdrukt wordt”, vindt hij. “En dat stoort me nog het meest aan het celibaat. Het onderdrukt, terwijl de kerk een plaats moet zijn die je in de armen sluit", besluit Pieter in Humo.