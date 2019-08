‘De Mol’ Pieter gaat concurrentie aan met Rent-a-priest: “Hij kan ’t zich permitteren om lagere tarieven te vragen” Redactie

27 augustus 2019

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz ‘Mol’ Pieter Delanoy (35) heeft dan toch niet helemaal afscheid genomen van zijn rol als priester. Voortaan is hij als zelfstandige in te huren voor doopsels, huwelijken en uitvaarten. Aan opmerkelijk gunstigere tarieven dan het bekende Rent-a-Priest, en daar hebben zij hun bedenkingen bij.

Al sinds Vlaanderen met hem kennismaakte, doet Pieter Delanoy de wenkbrauwen fronsen. Zijn gevloek tijdens ‘De Mol’ leek ongepast voor een priester. Toen hij ook nog eens de mol bleek te zijn, volgde nog meer beroering, want is het wel geoorloofd dat een pastoor liegt en saboteert? Bovendien trok Pieter tijdens interviews na zijn ontmaskering als mol het celibaat in twijfel, en gaf hij aan dat hij niet tot het einde van zijn dagen priester zou blijven. Niemand die er dan ook van opkeek toen hij eerder deze zomer besliste om z’n kap over de haag te gooien omdat hij verliefd is geworden.

Vaarwater

Pieter kon wel nog leraar godsdienst blijven, maar daar neemt hij geen genoegen mee. Daarom maakt hij bekend dat hij vanaf nu ook als zelfstandige in te huren is voor doopsels, vormsels, huwelijken en uitvaarten. Wie z’n kind wil laten dopen door Pieter, betaalt daar 100 euro plus verplaatsingskosten voor. Voor een huwelijk vraagt hij 250 euro, een uitvaart kost 150 euro. En zo komt Pieter in het vaarwater van Rent-a-Priest, dat hogere tarieven hanteert. Bij hen kost een doopsel 180 euro, een huwelijk 400 en een uitvaart 300 euro.

Norbert Bethune (75), die 27 jaar geleden omwille van de liefde het wereldse leven boven het priesterschap verkoos, is de bezieler van het in 2000 opgerichte Rent-a-Priest. Vandaag werken er 25 voormalige priesters voor hem. “Er is maar één organisatie als Rent-a-Priest”, zegt hij. “Er zijn ook wel voormalige priesters die als einzelgänger aan de slag gaan, onder wie nu ook Pieter Delanoy. Jammer dat hij geen contact met ons zocht en zich niet bij ons wil aansluiten, het zou beter zijn als we de krachten bundelen. Als groep sta je veel sterker.”

Pieters tarieven liggen beduidend lager dan die van jullie.

Omdat hij zich dat kan permitteren. Pieter behoudt zijn wedde als godsdienstleraar en heeft dus al een basisloon. Terwijl de werknemers van Rent-a-Priest honderd procent afhangen van wat ze bij ons verdienen. Maar bon, ik vind het jammer dat hij andere prijzen hanteert.

Omdat het voor een bitsige ­concurrentiestrijd zal zorgen?

Zo wil ik het niet stellen, ik wil Pieter liever niet als een rechtstreekse concurrent afschilderen, ook al zullen we het wel voelen dat hij zich op ons terrein begeeft. Hij is een bekend gezicht, hé. Waar het mij om gaat: ik pleit graag voor gelijkvormige prijzen. We hebben het hier over toedienen van sacramenten. Commerciële belangen mogen niet primeren.

Uitgespuwd

“Pieter bevindt zich in een ideale situatie”, pikt Norberts echtgenote Lydia Bormans in. Zij verzorgt het secretariaat van Rent-a-Priest. “Dat lag in de tijd dat ik met Norbert een relatie begon helemaal anders. Hij werd in 1992 uitgespuwd door Roger Vangheluwe, terwijl ­Pieter nu zelfs zijn zegen heeft gekregen van het bisdom van Brugge om af te treden. Al is dat tegenwoordig niet meer uitzonderlijk, er zijn steeds meer zelfstandige ritueelbegeleiders. De kerk is milder geworden. Als Rent-a-Priest een kind doopt, kunnen wij bijvoorbeeld een geldig doopattest afleveren. Een herdoping is niet nodig en het kind kan later trouwen voor de kerk. Ook de huwelijken die wij organiseren zijn sacramenteel geldig.”

De deur staat open

Steven D’Hoore is ook aan de slag bij Rent-a-Priest. “Ik ben toch wel verrast door Pieters beslissing”, zegt hij. “Een collega kent Pieter goed, en die had hem enkele maanden geleden horen zeggen dat hij geen interesse meer had om ceremonies te doen. Maar hij is blijkbaar van gedacht veranderd. Soit, wat mij betreft staat onze deur open voor Pieter, een vruchtbare samenwerking is zeker mogelijk. Als hij daar geen zin in heeft, wensen wij hem hoe dan ook succes toe.’ Een prijzenoorlog wil D’Hoore er niet van maken. ‘Als mensen financiële problemen hebben, doe ik af en toe zelfs een doop voor een lager bedrag.”

Geen gehoor

Uiteraard hebben we meermaals geprobeerd om Pieter te contacteren voor een reactie, via de mailbox die ook gebruikt wordt om hem te boeken. Maar we kregen geen gehoor.