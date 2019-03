‘De Mol’ pakt alweer uit met verrassing: gevreesde rode duim krijgt plots andere betekenis Mark Coenegracht

24 maart 2019

21u30 0 TV Drie afleveringen ver in het nieuwe seizoen van ‘De Mol’ en we hebben nog maar één échte afvaller, Liesbeth, die vorige week het spel als eerste moest verlaten. Advocate Eva, die aan het einde van de derde aflevering de gevreesde rode duim te zien kreeg, bleek een minuutje later niet de slechtste, maar wel de snelste speler. Ofwel is ze de Mol, ofwel weet ze goed wie de saboteur van de bende is.

Na een extra lange - met 74 minuten zelfs iets té lange - derde aflevering van ‘De Mol’, kregen de Molfans helemaal aan het einde een ferme verrassing te verwerken. Advocate Eva, al drie afleveringen niet te prominent in beeld, werd als eerste kandidaat meteen geconfronteerd met een rode duim. Exit dus. De acht andere kandidaten in chaos achterlatend. Pas een minuutje later maakte Gilles De Coster duidelijk dat Eva het spel niet moet verlaten. Omdat ze handig de twintig eliminatievragen snel had ingevuld. Drie mogelijkheden: ze heeft de tip van Gilles gewoon gevolgd en op alle vragen snel geantwoord. Zonder meer. Of ze weet nu al duivels goed wie de saboteur is en heeft daarop gefocust. Of ze is de Mol en mag er dus lustig op los mollen. Genoeg voer voor de Molloten die wekelijks met de wildste theorieën komen aandraven…

Hoe dan ook, een spannend en onverwacht slot van deze derde Mol-aflevering, die voor het overige ons wat op de honger liet zitten. De strategie om de groep in tweeën te splitsen hebben we in eerdere seizoenen al gezien. Moeilijk om dan een totaalbeeld te krijgen als kijker. De vele lagen in elk spel zorgen ook nu weer voor verwarring en onduidelijkheid. Dit keer moest er per twee geroeid worden, binnen een tijdslimiet, waarbij een gewicht aan gepelde pindanoten voor extra geld kon zorgen, maar dan wel weer voor minder slaapcomfort kon zorgen. Comfort dat nog eens kon bemoeilijkt worden door één of ander dier dat een volledige nacht in de slaapkamer zou gedropt worden. Dat de groep dan uiteindelijk slechts 500 euro van de beschikbare 6.000 euro kon verdienen is niet zo verbazend.

In deze derde aflevering werden drie ‘krachtige kandidaten’ gevraagd die uiteindelijk te horen kregen dat ze een opleiding in de Vietnamese gevechtsport Vovinam zouden krijgen. Dat deed ons wel erg fel denken aan de vorige editie van ‘De Mol’, toen Bahador en Pieter een opleiding kregen in Lucha Libre, het Mexicaans vrij worstelen, waarbij de andere kandidaten dan geld moesten inzetten op winst of verlies. En ook de truc van de kandidaat die uit de groep wordt gezet en dan toch nog kan of mag doorspelen is niet nieuw. In 2016 begon ‘De Mol’ met elf kandidaten. Hans werd nog voor de start uit de groep gezet, maar dook in aflevering 2 op als een soort surrogaat Mol.

De Molmakers hebben in drie afleveringen de kandidaten goed geplaatst. Sommigen geven de indruk kandidaten te zien die écht voor de overwinning gaan, anderen zetten zich hard in voor groepswinst en de geldpot, een paar maken zich verdacht. Zoals steeds is het daarbij oppassen als kijker om niet in eigen gelijk te geloven, maar nog minder om de evidente hints die in het programma zitten zomaar voor waar te nemen. Dat zou ‘De Mol’ degraderen tot een alledaags spelletje. En dat is dit gouden tv-format niet.

Dit viel ons op bij de negen kandidaten. Of beter, dit willen de Molmakers ons doen geloven:

Kaat (22), studente kine

Is grote voorstandster om bij de fysieke mannenproef geld te cashen, in plaats van risico’s te nemen. Lijkt een echte Mol-speelster, maar gilt half Vietnam bij elkaar omdat er een spin rond kruipt.

Eva (28), advocate

Gaat voor het spel en pelt lustig pindanoten mee met Kaat. Wil snel geld cashen in plaats van de inzet, met risico, te verdubbelen.

Verdwijnt als een dief in de nacht als ze als eerste kandidaat de rode duim te zien krijgt. Weet met haar emoties geen blijf.

Elisabet (33), spoedarts



We zien Elisabet bij aanvang van de aflevering nog even terug als de wel erg onhandige spoedarts die haar blokjes tijdens het torenbouwen laat vallen. Eva kijkt aandachtig toe. Joerie vloekt…

De spoedarts vormt duo met Martijn, één van de meest fanatieke spelers. Toeval of niet? Saboteert zij handig mee en gaat hij voor winst?

Duwt handig haar wil door om de inzet tijdens het Vovinamspel te verdubbelen.

Ingrid (46), verdeler rolluiken



Als ze de Mol is, dan speelt ze het bijzonder handig. Vorige week zat ze in de trage groep, die sneller moest wandelen dan de snelle groep, maar toch vraagt ze om te pauzeren. Maar, Ingrid haat wandelen, zo weten we…

Wil absoluut in bed kunnen slapen en saboteert zo willens nillens de proef.

Vindt slapen met een varkentje absoluut niet te halen.

Martijn (23), facility assistant



Blijft zich altijd en overal dubbel plooien om voor de overwinning te gaan.

Joeri (32), ploegbaas



Blijft als verwoed gaan om proeven te winnen. Liet het denkwerk bij de zware steen over aan Bas, maar ging zelf voor de fysieke oplossing.

Staat tijdens de Vovinamproef als een rots in de branding te spelen.

Bas (32), headhunter



Is meer denker dan doener, maar vindt wel de juiste tactiek om de sleutel onder het rotsblok te voorschijn te halen.

Axel (40), pîloot



Werpt zich niet op als kandidaat voor de Vovinameproef en laat de oudere Bruno voorgaan.

Doet wel heel erg zijn best om bij de fysiek moeilijke Vovinamproef de inzet voortdurend te verdubbelen, zodat het risico op verlies alsmaar groter werd.

Valt bij de eerste proef naast Ingrid als een blok in slaap, snurkt er op los, maar laat zich nadien meteen overtuigen door Ingrid om uit de proef te stappen.

Heeft wel erg weke handjes en krijgt tijdens het roeien zowat meteen een blaar.

Bruno (54), business manager



De ouderdomsdeken zit in de fysiek moeilijke Vovinamproef, maar geeft zich volledig en zorgt ervoor dat er flink geld wordt verdiend.

Gesneuveld

Liesbeth (41), hr-consulente

In de pot

Voor de groep: 6.150 euro (vorig jaar: 11.700 euro)

Verloren: 15.050 euro (vorig jaar: 26.425 euro)

Grootste Mol-gehalte

1. Elisabet

2. Eva

3. Axel

Beste spelers

1. Martijn

2. Bas

3. Bruno