'De Mol'-makers onthullen hun geheimen: "Een mol die zich bezat of praat in zijn slaap is de grootste angst"

03 april 2019

12u00

Bron: Humo 1 TV In tegenstelling tot alle voorgaande jaren, werd dit keer pas na de start van ‘De Mol’ een verrader aangeduid in de reeks. Een straf staaltje redactiewerk, want dat betekent ook dat de saboteur op elk onbewaakt moment moet worden ingelicht. In Humo doen de makers hun relaas.

Het inlichten van de mol gebeurde op de meest onmogelijke tijdstippen. Ook om drie uur ‘s nachts. “Dat gebeurde dit seizoen wel vaker”, zegt Joren Creylman. “En dat terwijl het telkens riskant was: als je betrapt wordt door een andere deelnemer, is alles om zeep. Normaal gezien zouden we nooit zulke risico’s nemen, maar nu konden we niet anders. Gilles wilde het daarom ook eerst niet doen, dus hebben we een systeem bedacht waarbij elke deelnemer apart sliep, in kamers die zo ver mogelijk uit elkaar lagen, en met mensen die op de uitkijk stonden. Maar zelfs dan was het nog spannend.”

Kan je de mol dan niet gewoon herkennen aan zijn wallen? “We gaan ervan uit dat je als kandidaat sowieso niet al te veel slaapt, omdat je de gebeurtenissen van de voorbije dag opnieuw afspeelt in je bed. Als je echt wilt vasthouden aan acht uur slaap per nacht, is ‘De mol’ misschien niets voor jou”, klinkt het bij Anthony Lievens. “We hebben de mol heus niet alleen ’s nachts ingelicht. Het werd op de duur leuk om creatief om te springen met de momenten waarop we konden briefen. In de vorige aflevering zag je dat we er een spelletje van gemaakt hebben door alles net heel openlijk te maken: de mol werd letterlijk voor de ogen van de andere kandidaten ingelicht door Gilles, maar omdat iedereen één voor één bij hem langskwam wist je nog altijd niet wie het is. Zo werd het voor de anderen een bijkomende opdracht om die ene eruit te halen die anders reageert.”

De grootste angst van de makers was echter alcohol. “Dat is één van onze terugkerende nachtmerries: een mol die zich zat drinkt en er iets uitflapt”, lacht Anthony Lievens. “Een mol die praat in zijn slaap, is er nog zo één. Nu, zelfs als de mol met een stuk in zijn kraag ‘Ik ben de mol!’ zou staan roepen, gelooft de rest hem waarschijnlijk niet eens. Zo is de sfeer op die reis: je twijfelt als kandidaat aan alles.”

