'De Mol'-effect slaat weer toe: meer dan dubbel zoveel boekingen naar Mexico EDA

05 mei 2018

10u59 0 Showbizz Mexico krijgt dezer dagen een 'Belgian wave' over zich heen. En dat allemaal dankzij het populaire tv-programma 'De Mol'. Het aantal verkochte vliegtickets naar Mexico is, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, met maar liefst 113% gestegen. En voorlopig blijft het aantal boekingen toenemen.

De meeste Belgen vliegen naar Cancun of Mexico-city. Deze steden zijn goed voor 80% van de ‘Mexicaanse’ tickets. Dat laten de meest recente gegevens van online reisagent CheapTickets.be zien.

Volgens De Mol-presentator Gilles De Coster is Mexico een fenomenaal en divers land en was de keuze voor deze bestemming naar verluidt snel gemaakt.

“Dat vinden dus ook veel landgenoten. Het kan geen toeval zijn dat we juist nu tijdens De Mol een verhoogde belangstelling zien voor Mexico en dus ook veel meer boekingen mogen noteren dan dezelfde periode vorig jaar”, aldus Aniek Augustijn, commercieel manager van CheapTickets.be.

"Bestemming voor gewone mensen"

Dat het populaire 'VIER'-programma de reislust bij de Belgen aanwakkert werd eerder al duidelijk: “Vorig jaar speelde De Mol zich af in Zuid-Afrika en al na enkele afleveringen zagen we een stijging van bijna 70% in het aantal boekingen naar Johannesburg en Kaapstad.”

Het feit dat De Mol geen bekende Vlamingen, maar ‘gewone’ mensen opvoert, met onder meer een financieel recruiter, een student geneeskunde, een marineofficier en een priester, speelt volgens de online travel agent ook een rol. “Misschien dat het daarom onze klanten aanspreekt. Het zijn mensen, zoals u en ik, die naar Mexico gaan”, aldus Augustijn.

