‘De Mol’-afvaller bekent: “Tunnelvisie werd mij fataal” Mark Coenegracht

29 maart 2020

21u15 0 tv Vorige week al noteerden we met grote letters dat Laure in geen geval de mol kon zijn. En dat schreven we ook al op tijdens het verloop van de vierde aflevering. Een mol raadt niet actief juist moeilijke liedjes en plooit zich niet dubbel in de gymzaal. Alleen jammer dat de 46-jarige management assistant uit Duffel zich liet vangen door tunnelvisie. Zo blijven er nog zes kandidaten over, drie mannen en drie vrouwen. Vijf spelers en één mol.

Waar is het fout gelopen? Wat heeft je de das omgedaan?

Ik heb al mijn geld op één paard verwed. Het verkeerde. En eigenlijk voelde ik al dat ik fout zat, maar toch heb ik het gedaan. Maar ik dacht, als ik nu juist zit, ben ik zeker van mijn mol en ga ik door naar de finale. Maar ik zat ernaast en moest dus naar huis. Ook de pasvragen van de drie andere kandidaten hebben een grote rol gespeeld. Ik had het gevoel dat ik wel risico’s moest nemen, want ze hadden meteen een stevige voorsprong. Maar zoals zovele kandidaten: mijn tunnelvisie werd me dus fataal.

Had je het rode scherm zien aankomen?

Een beetje wel. Ik voelde het precies. Ik had de vragenlijst te snel ingevuld. Ik had ook niet genoeg gestudeerd in mijn molboekje op voorhand. En dat speelt allemaal toch wel echt een rol.

Heb je zelf ook echt gemold?

Niet echt, ik ben vooral mezelf gebleven. Mijn stillere houding zorgde al voor genoeg twijfels denk ik.

Hoe vervelend was het om het spel te moeten verlaten?

Super vervelend. Zeker op dit moment in het spel, want we zouden bezoek krijgen van het thuisfront. Ik keek er zo naar uit om mijn dochter het spel te laten meespelen. Ik was eigenlijk nog meer teleurgesteld voor haar dan voor mezelf. Gelukkig was ze vooral trots op mij dat ik al zo ver was geraakt in het spel. En ik heb voor ik naar huis vertrok nog een dagje kunnen doorbrengen in Athene. Zo kwam ik toch even tot rust’.

Wat heb je onderschat?

De vermoeidheid die me parten begon te spelen. Je begint over alles en vooral over iedereen te twijfelen. Je verdenkt iedereen en het is soms moeilijk om wat tijd te vinden om alles op een rijtje te zetten. Het spel is heel intens.

Wat heb je overschat?

Ik was bang dat de competitie tussen de kandidaten heel sterk zou zijn en dat dit nefast zou zijn voor de sfeer, maar dat was helemaal niet het geval. Iedereen was wel heel gefocust maar dat vond ik net leuk.

Hoe kijk je terug op je deelname?

Dit was een ‘once in a lifetime experience’. Ik vond het echt fantastisch. Ik heb mijn grenzen kunnen verleggen en ik heb dingen gedaan die normaal nooit op mijn pad zouden gekomen zijn. En ik heb een groep ontzettend fijne mensen leren kennen. Ik kijk er naar uit om hen allemaal terug te zien.

Wie gaat er volgens u het spel winnen?

De winnaar is degene die zoals de mol kan denken en de meest scherpzinnige kandidaat is. Het zit ‘m in de details: zo kan je de mol ontmaskeren. Ik gun het hen allemaal.

Wie is volgens jou de mol?

Moest ik het weten, dan had ik eind april in de finale gezeten!