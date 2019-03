‘De Madammen’ wordt een week lang ‘De Mijnheren’: Bart Peeters, Tomas De Soete en Gilles De Coster nemen het over SD

14 maart 2019

14u32

Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 maart zullen de luisteraars van het radioprogramma 'De Madammen' op Radio 2 het zonder hun favoriete stemmen moeten doen. Siska Schoeters, Cathérine Van Doorne en Anja Daems trekken dan elk met vijf luisteraars naar hun favoriete bestemming. Ze worden vervangen door Tomas De Soete, Bart Peeters en Gilles De Coster.

De drie Madammen trekken in de week van 18 maart elk met vijf Radio 2-luisteraars op droomvakantie. Anja Daems gaat op een avontuurlijke reis naar Kenia, Cathérine Van Doorne zoekt cultuur in New York en Siska Schoeters gaat naar de sneeuw in Noorwegen. Om ervoor te zorgen dat ook de thuisblijvers tussen 10.00 en 12.00 uur van hun radioprogramma zouden kunnen blijven genieten, werd er gezocht naar de geknipte vervangers. De keuze viel op Tomas De Soete, Bart Peeters en Gilles De Coster.

De drie heren kijken erg uit naar hun vervangbeurt, al ligt er wel een behoorlijke druk op hun schouders. “Het is onmogelijk om De Madammen te vervangen”, zegt Bart Peeters, die in de plaats van Cathérine Van Doorne radio zal maken. “Het geheim is dat ze madam zijn. Ik ben van veel markten thuis, maar ik ben een mijnheer. Gaan mensen een mijnheer wel aanvaarden? De ideale voorbereiding is... nog een paar nachten wakker liggen van hoe ik dat ga aanpakken.” Ook Gilles De Coster, de stand-in van Anja Daems, blijft voorzichtig enthousiast. “Ik heb er zin in en tegelijkertijd ook wat schrik, want de schoenen die ik moet vullen zijn behoorlijk groot. Mijn tactiek is voorlopig om zeer geïnteresseerd binnen te komen in de studio en veel van jullie mooie, fijne en leuke muziek te draaien. En verder hopen dat ik het nog wat kan, want ik heb al even geen radio meer gemaakt. Én ik ga natuurlijk luisteren naar hoe de andere mijnheren het er vanaf brengen.”

Tomas De Soete vervangt zijn vriendin Siska Schoeters en is daar erg blij mee. “Ik hoopte er al op dat ik Siska mocht vervangen. Het is al héél lang geleden dat ik nog radio heb gemaakt. Het is dan ook spannend. Sommigen zeggen dat het net als fietsen is, maar ook dàt is al lang geleden bij mij.” Hij kreeg van Siska nog de waarschuwing mee dat de uitzending ook te zien zal zijn op Eén, en dat hij dus zeker kleren moet aandoen, erop moet letten dat de babysit voor hun kinderen geregeld is én dat er eten in de diepvries zit.

De Madammen met Bart Peeters, Tomas De Soete en Gilles De Coster: van maandag 18 maart tot en met vrijdag 22 maart van 10.00 tot 12.00 uur op Radio 2.