‘De Lau’ doorkruist leeggelopen Los Angeles: “Wat zich hier afspeelt is ongelofelijk” Redactie

03 april 2020

16u46 0

Het coronavirus houdt intussen heel wat landen in zijn greep. Ook de Verenigde Staten verplicht zijn inwoners om zo veel mogelijk binnen te blijven, en dat leidt tot ongeziene taferelen. Het hart van de filmwereld, Hollywood, ligt volledig stil. Bekende trekpleisters zoals de Walk of Fame trekken geen kijklustigen meer, en ook de beroemde winkelstraten zoals Rodeo Drive liggen er compleet verlaten bij. Samen met Laurens Nuyens (39), de broer van Astrid die tien jaar geleden Vlaanderen veroverde als ‘de Lau’, bespreekt Hollywoodreporter Kristien Gijbels de ongeziene taferelen die zich voordoen in de stad.