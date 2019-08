‘De Infiltrant’-acteur Wouter Hendrickx: “Vergeven doe ik snel, vergeten niet” CD

01 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Het is geleden van ‘De Infiltrant’ op VTM dat we acteur Wouter Hendrickx (44) nog aan het werk zagen op tv. Binnenkort kun je hem op het witte doek wel horen, als stem van een speelgoedmannetje in ‘Playmobil: De Film’. En dat roept nostalgische herinneringen bij hem op. Het weekblad Story legde de acteur op de rooster voor een korte vragenronde.

Wat voor personage speel je in ‘Playmobil: De Film’?

Del is een ‘dude’ met hawaïhemd en slippers die in een busje in de vorm van een burrito rondsjeest. Hij stelt alles mooier, groter en spectaculairder voor dan het in werkelijkheid is. Del geeft zichzelf ook altijd een mooie hoofdrol in zijn aangedikte verhalen, die je met een hele zak zout moet nemen.

Hoort Playmobil bij de herinneringen aan je kindertijd?

Als kleine jongen kon ik uren met Playmobil spelen. Mijn oudere broer en ik hadden een hele Playmobil-stad in onze speelhoek. Toen al verzon ik hele scenario’s en ik speelde die dan minutieus na met ‘mijn mannekes’. Vriendjes die kwamen spelen, moesten zich daaraan houden. Daar kon ik nogal dwingend in zijn, ja (lacht).

Welk beroep zou je graag uitoefenen voor één dag?

Racepiloot. Het lijkt me fantastisch om Steve McQueen-gewijs met zo’n racebak door de bochten te scheuren en het gevaar op te zoeken.

Schuilt er een groot kind in jou?

Ik heb altijd heel bewust mijn best gedaan om het kind in mezelf levend te houden – en ik ben daar fier op ook. Dat uit zich om te beginnen al in mijn beroepskeuze: ik ga niet werken, maar spelen. Er is al genoeg saaiheid en faux sérieux. Ik heb ook weinig moeite om in te tunen op de leefwereld van kinderen.

Waaraan kan jij je ergeren bij andere mensen?

Me ergeren doe ik steeds minder. Dat is tijdverlies en verloren energie. Ik vergeef ook snel. Vergeten, dat is iets anders. Natuurlijk stoor ik me wel aan sommige dingen. Opdringerigheid bijvoorbeeld. Of primitief patsergedrag. En vooral lafheid. Mensen die de confrontatie niet aangaan, daar breek ik categoriek mee.

Hoop je dat jouw zoon Lenny (13) later in je voetsporen treedt?

Wat mijn zoon later ook zal worden of doen: mijn steun zal hij hebben en ik zal er zijn als hij me nodig heeft. Ook als dat acteren zou blijken te zijn. Maar ik wens het hem niet toe. Hoe schoon en geweldig mijn stiel ook bij momenten kan zijn, het is een moeilijk pad vol teleurstelling en afwijzing.

Wat mogen ze van jou dringend uitvinden?

Een soort van elektrische schok of een ‘ferme klets tegen uw oren’ voor al die chauffeurs die geen richtingaanwijzers gebruiken.

Wat is je grootste verslaving?

Films. Ik kijk enorm veel films. Ik verslind ze. Meesterwerken én rommel. Online én in de bioscoop. En ik koop héél graag dvd’s en blu-rays. Het meeste wat ik weet, heb ik ook geleerd uit films. De grootmeesters van de cinema zijn mijn leermeesters.