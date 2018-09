"De dag dat je uit ons leven werd gerukt, werd alles anders": Rani De Coninck brengt eerbetoon aan overleden zus SD

16 september 2018

18u09 3 Showbizz Rani De Coninck (48) heeft een bijzonder aangrijpend bericht gedeeld op Instagram. 32 jaar geleden verloor ze haar zus bij een ongeval en tot op de dag van vandaag heeft ze het daar enorm moeilijk mee. " Een gat in ons hart dat nooit meer gevuld kan worden", schrijft ze.

“Zij aan zij of mijlen uit elkaar, zussen zullen altijd verbonden zijn in hun hart”, zo luidt het opschrift van de tekening die De Coninck deelt op Instagram. De presentatrice verloor 32 jaar geleden haar zus in een verkeersongeval. Rani was op dat moment 16, haar zus 23. Rani beschreef haar zus als "de gelukkigste vrouw op aarde”, met een kindje van 1 en een volgende op komst. “Maar toen is de hemel op mijn hoofd gevallen. Het licht is gedoofd in mijn ogen en ik ademde nog, maar ik leefde niet echt meer”, zo vertelde ze vorig jaar op Joe. “Ik was in één klap tien jaar ouder geworden.”

“Ik heb enkele jaren niet meer kunnen lachen, maar dan heb ik een knop omgedraaid en ben ik voor haar beginnen te leven, omdat zij het niet meer kon. En sinds die dag heb ik het gevoel dat we alles samen doen.”

Bij de foto op Instagram schreef Rani een emotionele boodschap aan haar zus: "Liefste zus, ik ben vandaag in Londen. Op stap met mijn toffe collega’s van Joe en Qmusic. Ik heb getwijfeld of ik dit op deze dag wel wou doen. Want de pijn blijft. Zelfs na 32 jaar. De dag dat je uit ons leven werd gerukt, werd alles anders. Altijd ééntje die er niet is, altijd een lach die we nooit meer kunnen horen, een schouder waar we niet meer op kunnen uithuilen. Een gat in ons hart dat nooit meer gevuld kan worden. Tranen die altijd klaar zitten, want ik wil je zo graag nog eens vastpakken, samen de slappe lach krijgen of onnozel dansen en meezingen. Je nu opbellen en vertellen over die plezante dag die ik al heb gehad..."

"Maar ik heb ingezien dat ik het je niet hoéf te vertellen, want je bent erbij. Altijd. Net zoals je ook altijd m’n grote zus zal blijven en ik jouw kleine, hoeveel ouder dan 23 ik ook mag worden... Ik hou zo veel van jou en daar kan die vreselijke dag van 32 jaar geleden niks aan veranderen. Ik hoéf vandaag je lievelingsbloemen niet naar het kerkhof dragen. Ik zal het doen op de dag dat je in ons leven kwam."

"Dankbaar om de vele kleine en grote dingen die we samen mochten beleven... Maar hé, zus, jij hebt ze ook gevoeld he, die kriebels toen we naar beneden gleden van die hoogste glijbaan ter wereld vanmorgen?!... Ik deed het voor jou en mét jou. Twee zusjes, voor altijd samen..."