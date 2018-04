'De Columbus' (Eén) ★★★★☆: "Of het nu in zijn moestuin of met soortgenoten van vlees en bloed is, er bloeit altijd iets moois tussen Wim Lybaert en zijn subjecten" Christoffel Columbus weet eeuwen na zijn fameuze ontdekkingstocht nog ongerept tv-terrein bloot te leggen Evelien Delgouffe

10 april 2018

21u40 73 Showbizz Een programma over onthaasten en genieten? Een kolfje naar de hand van moestuinman Wim Lybaert. In De Columbus hijst de programmamaker zich iedere week aan boord van een tot mobilhome omgetoverde schoolbus voor een vier dagen durende roadtrip op 'goed geluk'.

Wat zijn bekende copiloot niet weet is dat de bestemming onbereikbaar is en ze halverwege de tocht op hun stappen moeten terugkeren. Een ideaal lesje in 'loslaten' dus. Zeker voor minister van Dwangneuroses en Smetvrees Hilde Crevits. De politica dacht tot in de puntjes voorbereid te zijn met een kofferinhoud voor 'alle weersomstandigheden' en genoeg desinfecterende gels om de zweetpollen van Bruggeling Lybaert te counteren. "Ik ben een controlefreak", bekende ze. Het was dan ook compleet tegen haar natuur in om op 745 km van de eindmeet de landkaart op te bergen.

Toch had de trip een zichtbaar laxerend effect op de minister. Lag het aan hun gedeelde West-Vlaamse heimat of de organische persoonlijkheid van Wim? Crevits zette in geen tijd de deuren van haar privéleven wagenwijd open. Ze vertelde over de kangoeroewoning die ze deelt met haar ouders en schoonouders, haar zoon die herstellende is van lymfeklierkanker, haar dochter die een relatie heeft met een meisje en haar vader die vandaag nog steeds onder de levenden is dankzij een uitbrander aan zijn sterfbed. "Mijn mama was al begrafenismuziek aan het zoeken, maar ik ben beginnen roepen: 'Ge gaat toch zó niet!' Misschien heeft het geholpen dat ik zo kwaad ben geweest."

Of het nu in zijn moestuin of met soortgenoten van vlees en bloed is, er bloeit altijd iets moois tussen Wim Lybaert en zijn subjecten

Politieke thema’s werden gereduceerd tot een minimum en als ze aan bod kwamen, schakelde Wim snel over op dwingendere topics. "Ik heb al heel de tijd goesting in ne Chimay!", likkebaardde Lybaert toen hij de respectievelijke abdij naderde. "Dan moet ge voldoende wachten om opnieuw te mogen rijden", temperde Crevits. Politieke correctheid, het moet iets aangeboren zijn.

Of het nu in zijn moestuin of met soortgenoten van vlees en bloed is, er bloeit altijd iets moois tussen Wim Lybaert en zijn subjecten. De combinatie van controlefreak Crevits en levensgenieter Lybaert leverde een tedere roadtrip op die tot milde introspectie dwong. Straf hoe Christoffel Columbus eeuwen na zijn fameuze ontdekkingstocht nog zoiets als ongerept tv-terrein weet bloot te leggen.