'De Collega's 2.0': zij worden de nieuwe Jomme Dockx, Persez en Verastenhoven (volgens ons)

17u05 0 VRT-TV1 Showbizz Jan Verheyen werkt aan een nieuwe film rond de iconische 'Collega's'. Met - naast gastrollen voor enkele oud-gedienden - allemaal nieuwe acteurs. Zij krijgen een andere naam, maar hun personages hebben dezelfde karaktertrekken als de originele Collega's. Initiatiefnemer Ben Segers wordt een Jean De Pesser-achtige figuur. Over de andere acteurs werd officieel nog niets beslist. Wij weten wie perfect zou zijn voor welke rol. Jan, dit zijn onze favorieten!

Ben Segers als Jean De Pesser

De Zonen van Van As Ben keek als jonge gast enorm op naar Jaak Van Assche, die De Pesser speelde.

Zoals gezegd is dit de enige rol die al officieel vaststaat. Ben werd acteur omdat het personage van Jaak Van Assche hem als kind compleet van de sokken blies. Dit is met andere woorden zijn absolute droompersonage. Het wordt nu al uitkijken naar de manier waarop hij 'zijn' Jean zal spelen!

Jonas Van Geel als Gilbert Van Hie

Jonas Van Geel zou d eperfecte Van Hie.

Het personage (oorspronkelijk gespeeld door Tuur De Weerdt) dat het meest interactie heeft met De Pesser. En wie kan beter gestalte geven aan de milde salonanarchist die Van Hie was? Dat het goed werkt tussen Ben Segers en Jonas Van Geel bewijzen ze binnenkort in de nieuwe Vlaamse film 'Bad Trip'. Eerder waren ze ook samen te zien in 'De Zonen van Van As', 'De Biker Boys' en 'Wat Mannen Willen'. Jonas lijkt dus een voor de hand liggende keuze.

Tom Audenaert als Jomme Dockx

Photonews

Een wat gezette, klunzige en simpele ziel. Dat was de Jomme Dockx van Manu Verreth. Van de huidige generatie acteurs lijkt Tom Audenaert misschien wel het meest aangewezen om deze rol te spelen. Ook hij werkte al vaak samen met Ben ('Bad Trip', 'Quiz Me Quick', 'Auwch', 'Wat Mannen Willen', 'De Zonen van Van As'...). Vraag is: durft hij het aan om één van de beroemdste personage uit de Vlaamse tv-geschiedenis te spelen?

Bruno Vanden Broecke als Philemon Persez

Wat Als? Bruno's 'ervaring' als manager in 'Safety First' kan van pas komen in 'De Collega's 2.0'.

Het getormenteerde afdelingshoofd met een gebrek aan leiderskwaliteiten werd oorspronkelijk meesterlijk vertolkt door René Verreth. En hoewel Frank Focketeyn met Guido Pallemans een soortgelijk typetje speelde in 'Het Eiland', denken we toch dat Bruno meer kans maakt. Ook hij werkt vaak samen met Ben. Onder andere in 'Safety First' waarin Bruno ook al een baas vertolkt die van management geen kaas gegeten heeft.

Koen De Bouw als Bonaventuur Verastenhoven

VRT Koen heeft naar eigen zeggen zin in een komische rol.

Een verrassende naam als opvolger van Mandus De Vos, we beseffen het. Maar Jan Verheyen werkt graag met hem samen én Koen bewees in 'Professor T' dat hij atypische personages kan neerzetten. Dus waarom niet een homoseksuele taalpurist annex stijve hark als Verastenhoven? Koen gaf recent aan dat hij best wel eens een komische rol wil spelen. Dus als zijn buitenlandse agenda het toelaat, is het niet ondenkbaar dat we hem in 'De Collega's 2.0' zullen zien.

Pol Goossen als Paul Tienpondt

VRT Pol als autoritaire directeur, waarom niet?

Bob Van Der Vekens personage was een tegen zijn pensioen aan schurkende archetypische directeur van een overheidsdienst, die krachtdadig, autoritair en met eeuwige sigaar in de mond zijn personeel onder de knoet hield. Je zou ook voor Gène Bervoets, Koen Van Impe of Wim Opbrouck kunnen opteren, maar waarom niet Pol kiezen? Heel populair bij het 'Thuis'-publiek, op dit moment de meest bekeken serie op de openbare omroep. En zo een beetje de hedendaagse opvolger van 'De Collega's', dus. Het zou iets symbolisch hebben...

Natalie Meskens als Mireille Puis

De knappe Mireille (Nellie Rosiers) was de niet zo geheime droomvrouw van Persez. Zijn 'Miraa Maasje'. Knap, grappig én bij voorkeur een publiekstrekker? Dan kom je al snel bij Natalie Meskens uit. Al kan/mag ze als VTM-figuur misschien niet gelinkt worden aan een legendarische VRT-serie. Zou Jan Verheyen het dan aandurven zijn favoriete actrice Veerle Baetens te vragen voor deze rol?

Matteo Simoni als Thierry De Vucht

Illias Teirlinck Matteo dankt zijn grote doorbraak aan Jan Verheyen.

De jonge fils à papa die via een politieke benoeming (papa is senator) aan een baantje op het ministerie raakte was een rol van Johny Voners. Lijkt ons nu geknipt voor Matteo Simoni. Hij werkte ook al vaak samen met Ben ('Safety First', 'Wat Als?') en dankt zijn grote doorbraak aan Jan Verheyen ('Zot van A').

Ruth Beeckmans als Jenny Vanjes

Wat Als? Ruth als harde tante, het zou eens iets anders zijn.

De harde tante werd ooit vertolkt door Jenny Tanghe, maar Ruth zou perfect een jongere versie kunnen spelen. Omdat ze al enkele legendarische samenwerkingen met Ben Segers op haar conto heeft staan ('Safety First', 'Wat Als?', 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn'), en omdat er tegenwoordig niets wordt gemaakt zonder dat Beeckmans er een rol in speelt.

Ella Leyers als Betty Bossé

Steven Richardson Ella heeft al bewezen dat ze een komedie aankan.

Opteren de makers niet voor de bazige Vanjes maar wel voor de jonge Betty (een rol van de betreurde Tessy Moerenhout) dan kan Ella Leyers zich klaar houden. In recente films als 'Halfweg' en 'Pippa' bewees ze uit het goeie komediehout gesneden te zijn. Dat kan Ben en Jan niet ontgaan zijn!

Guga Baúl als Hilaire Baconfoy

SBS Belgium Baconfoy met z'n Brussels accent, de rol is Guga Baúl op het lijf geschreven.

Misschien wel de moeilijkste rol om uit te delen. Immers: welke Vlaamse acteur kan een typisch Brussels accent te voorschijn toveren zoals Jacky Morel dat deed? Guga Baúl! Die kan élk stemmetje doen. Mag de portier ook een ander dialect hanteren dan kan er misschien ook voor Sven De Ridder (Antwerps) gekozen worden. Ook hij heeft een verleden met Ben en Jan.