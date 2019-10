Exclusief voor abonnees ‘De Buurtpolitie’-nieuwkomer Junes Lazaar heeft twee rechtszaken aan z’n been: “Dit kan me meer dan honderd­duizend euro kosten” DBJ

01 oktober 2019

06u00 0 showbizz “Ik durf te zeggen wat anderen denken”, zegt Junes Lazaar (32), stagiair Sami in ‘De Buurtpolitie’ in Dag Allemaal. Z’n rechttoe-rechtaan-mentaliteit zou de danser nu zuur kunnen opbreken. Zijn ex-werkgever Baba Yega diende, vóór de overname door Studio100, twee klachten wegens laster in tegen Junes nadat hij de dansgroep beschuldigde van uitbuiting. “Ik blijf achter m’n uitspraken staan en geloof in rechtvaardigheid.”

Meedoen aan ‘So You Think You Can Dance’, het was één van de beste beslissingen uit het leven van Junes Lazaar. Winnen deed hij niet, maar de danswedstrijd opende wel heel wat deuren voor hem. Zo kreeg hij een opvallende rol in de film ‘Patser’ en was Junes, tot hij z’n masker afzette, één van de mysterieuze dansers bij Baba Yega. En vandaag zien we de veelgevraagde dansleraar en choreograaf van Marokkaanse afkomst aan het werk als stagiair Sami in ‘De Buurtpolitie’.

rauwere stad

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis