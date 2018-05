'De Buurtpolitie' neemt afscheid van vaste waarde DBJ

11 mei 2018

21u44

Bron: Het Nieuwsblad 62 Showbizz Actrice Nicoline Hummel (37) stapt uit de scripted reality-reeks 'De Buurtpolitie'. Hummel vormde in de reeks vier jaar een politieduo met Andy Peelman.

Als sinds het prille begin van de succesreeks 'De Buurtpolitie' maakt actrice Nicoline Hummel deel uit van de cast als hoofdinspecteur Tineke. In de serie vormde ze een tandem met inspecteur Koen, gespeeld door Andy Peelman. Vrijdag was Hummel voor de laatste keer te zien, al is het goed mogelijk dat het afscheid slechts voorlopig is. “Een terugkeer is niet uitgesloten”, zei VTM daar eerder over. Nicoline ambieert een bredere acteercarrière en wil zich nu richten op andere projecten.

“Het waren vier ongelooflijke jaren”, zegt Nicoline wanneer ze terugkijkt. “Ik had bij de start van het eerste seizoen nooit verwacht dat ‘De Buurtpolitie’ zo’n groot succes zou worden en kijk met de glimlach terug op dit avontuur. Nu wil ik mij echter richten op de toekomst. Als actrice wil ik immers van alles wat geproefd hebben. Mijn doorbraak bij ‘De Buurtpolitie’ zorgt ervoor dat ik me kan engageren voor andere projecten. Maar Tineke zit in mijn hart dus niets sluit uit dat ik ooit opnieuw te zien zal zijn in ‘De Buurtpolitie’.”