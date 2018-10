'De Buurtpolitie'-actrice Charlotte De Groof: "Ik heb me nooit ongemakkelijk gevoeld bij Bart De Pauw"

02 oktober 2018

Haar grote droom is voltijds actrice worden, maar voorlopig combineert Charlotte De Groof (31) haar rol in 'De Buurtpolitie' met redactiewerk voor productiehuis Koeken Troef!, waar vroeger Bart De Pauw aan het hoofd stond.

Ze was er bang voor, maar de fans van 'De Buurtpolitie' hebben nieuwkomer Charlotte De Groof met open armen ontvangen. Na het vertrek van Nicoline Hummel is zij de nieuwe figuur aan de zijde van de populaire Andy Peelman. "Als nieuwkomer in het tiende seizoen van een goed draaiende tv-reeks terechtkomen was een hele uitdaging, maar iedereen heeft me goed ontvangen. Andy is een heel warme, joviale man en ik merk dat de fans me een eerlijke kans geven", zegt Charlotte. Het kriebel dan ook om voltijds te acteren. "Voorlopig combineer ik het acteren met mijn werk als freelanceredactrice bij productiehuis Koeken Troef!. Ik werk achter de schermen mee aan het nieuwe seizoen van 'Twee tot de zesde macht' met Jeroen Meus. Hij heeft al eens lachend gezegd dat 'De Buurtpolitie' kijkers van 'Dagelijkse kost afsnoept' (lacht). Maar hoe graag ik dat werk ook doe, als ik moet kiezen, zou ik toch voor het acteren gaan. Ik kijk in ieder geval al erg uit naar de derde bioscoopfilm van 'De Buurtpolitie' en het lijkt me fijn om ooit een stemmetje in te spreken voor een animatiefilm.

Hoe is de sfeer eigenlijk bij Koeken Troef!? Sinds het gedwongen vertrek van Bart De Pauw zouden er ontslagen vallen omdat er minder tv-programma’s gemaakt worden.

"Ik werk als freelancer, dus daar kan ik niets over zeggen. Ik heb nog als redactrice stage gelopen bij hem en ik had een gastrolletje in zijn fictiereeks 'It’s showtime', die enkel op Telenet werd uitgezonden. En telkens waren dat fijne samenwerkingen. Ik vond hem echt een zeer aangename baas en heb me bij hem zeker nooit ongemakkelijk gevoeld. Dat heb ik trouwens nog nooit bij iemand voorgehad. Op feestjes kan je wel eens in aanraking komen met zatte mannen die lastig doen, maar dat maakt helaas elke vrouw mee, in elke branche."