‘De Buurtpolitie’-acteur Johan Kalifa Bals raakte besmet met corona: “Ik proefde het verschil niet meer tussen pizza en spaghetti” CD

03 juni 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Ook BV’s ontsnappen niet aan het coronavirus. Na Axel Daeseleire, Walter Grootaers en Peter Rouffaer raakte ook Johan Kalifa Bals, beter bekend als Obi uit ‘De Buurtpolitie’, besmet met Covid-19. De acteur moest de voorbije twee weken in thuisquarantaine blijven nadat hij het virus had opgelopen via zijn vriendin Selina, die als verpleegster in een ziekenhuis werkt. Dat vertelt hij in Story.

“Ze had last van hoofd- en spierpijn en koorts. We zijn dan naar het ziekenhuis gegaan en daar testte ze positief. Twee dagen daarna had ik ook prijs. Het verlies van mijn geur- en smaakzin vond ik het ergst. Ik proefde het verschil niet meer tussen pizza en spaghetti. Ook de geur van mijn douchegel rook ik niet meer. Alles was weg. Heel bevreemdend.”

Maar longproblemen had je gelukkig niet.

Nee, ik was niet kortademig. Selina ook niet, buiten een hoestje. Ik ben heel blij dat we niet aan een beademingstoestel hebben moeten liggen, want dat ziet er zo vies uit. Ons ‘grote’ geluk is dat we Covid-19 na de grote golf hebben opgelopen. Het virus was al wat verzwakt.

De twee weken quarantaine zitten er nu op. Hoe hebben jullie die beleefd?

Twee weken verplicht in mijn kot blijven: ik vond dat niet fijn. Gelukkig hebben we een grote tuin. Elke dag probeerde ik daarin een wandeling te maken, maar zelfs dat was eigenlijk te vermoeiend. Voor boodschappen konden we rekenen op de hulp van mijn ouders. Zij kwamen om de drie dagen eten brengen, of gingen naar de apotheek. Maar omdat ze allebei eind de zeventig zijn, mochten we absoluut geen contact hebben en legden ze alles dus netjes voor onze -voordeur.

Lees ook:

‘De Buurtpolitie’-acteur Johan Kalifa Bals besmet met coronavirus



Gewezen ‘Thuis’-acteur Peter Rouffaer werd zwaar getroffen door corona: “Ik viel 16 kilo af en moet weer leren stappen” (+)