‘De Buurtpolitie’-acteur Johan Kalifa Bals: “Hopelijk haalt mijn relatie het einde van het jaar”

Bron: Story 0 Showbizz Hij vertolkt de grappige Obi in ‘De Buurtpolitie’ en ook in het echte leven lacht Johan Kalifa Bals (34) graag. Liefst van al doet hij dat samen met zijn kersverse lief Selina, vertelt hij in Story wanneer hij acht korte vragen voorgeschoteld krijgt. Al blijft hij wel voorzichtig...

1. Herken je veel van jezelf in Obi?

“Toch wel: we lachen allebei graag, proberen altijd een oplossing te zoeken voor problemen en zijn van nature diplomatisch en vriendelijk. Obi is soms wel iets te naïef, dat heb ik dan weer veel minder.”

2. Je hebt twee adoptiemama’s. Heb je nooit een vaderfiguur gemist?

“Naar mijn gevoel is er altijd een soort van vader in mijn leven geweest. Ik ben beginnen dansen toen ik vier was en mijn eerste dansleraar Siegfried Cobaro was in mijn ogen toen de ideale papa. Rond mijn zestiende ben ik dan in het oldtimerwereldje beland, waar ik terechtkwam onder de vleugels van verschillende vaderfiguren.”

3. Heb je ooit te maken gekregen met racisme?

“Mensen hebben al de afschuwelijkste dingen tegen mij gezegd, terwijl ze dat duidelijk de normaalste zaak ter wereld vonden. Van scheldtirades tot de vraag of ‘hier nu ook al negers binnen mogen’? Ik probeer dan altijd zo diplomatisch mogelijk te reageren. Maar er is op het vlak van rassendiscriminatie nog werk aan de winkel.”

4. Welke vrouwelijke BV is je gedroomde onenightstand?

“Vroeger vond ik Marlène de Wouters heel knap, maar nu denk ik eerder aan Laura Tesoro. Vooral door haar mooie glimlach. Maar voor alle duidelijkheid: dat is puur hypothetisch, want sinds kort zit ik in een relatie. En laat ons hopen dat we het einde van het jaar halen (lacht).”

5. Hoe sportief ben je?

“Ik heb me toevallig deze week ingeschreven voor fitness-sessies met een personal coach, omdat ik er anders toch niets van terecht breng. En ik moet echt iets aan mijn conditie doen. Ik zou ook heel graag opnieuw beginnen dansen...”

6. Wat weten we nog niet over jou?

“Dat ik graag aan oldtimers sleutel. Momenteel heb ik er vijf, maar ik sta op het punt om er eentje te verkopen. Naast acteren is dat mijn tweede passie. In een ander leven was ik nu wellicht voltijds autorestaurateur.”

7. Wat bezorgt jou stress?

“Er moet al veel gebeuren om mij op te jagen, maar als er op administratief vlak iets te traag gaat, krijg ik het op mijn zenuwen. Gelukkig zie je dat niet aan mij, ik verwerk dat vooral vanbinnen.”

8. Waarover voel jij je soms schuldig?

“Dat ik er niet altijd kan zijn voor mijn ouders. Ze zijn nu 70 en 77 jaar en ik heb niet altijd de tijd om hen te helpen wanneer het nodig is. Ze zijn heel begripvol, maar dat maakt het er niet leuker op.”

