'De Buurtpolitie'-acteur Johan Kalifa Bals (35) woont voor het eerst samen: "Ik voelde me nog niet klaar voor die stap"

10 april 2019

06u01

Bron: Story 0 Showbizz Bij Selina (26) heeft Johan Kalifa Bals (35) naar eigen zeggen rust gevonden. Die was welkom, want de ‘De Buurtpolitie’-acteur kende een bewogen start in het leven. Toen hij zeven maanden oud was, werd hij geadopteerd door twee Belgische mama’s. En dat was toen geen alledaagse situatie. “Mijn leerkrachten praatten amper met mijn moeders”, vertelt hij in Story.

Ja, hij staat met volle goesting op de set van ‘De Buurtpolitie’. En ja, hij vertolkt de rol van Obi na acht seizoenen nog altijd even graag. Maar de grootste passie van Johan Kalifa Bals is eigenlijk zingen. “Mijn debuutsingle is intussen drie maanden uit: Vlaanderen, een cover van Paul Van Vliet – Nederlandstalige kleinkunst dus. De reacties zijn heel positief en eind deze maand volgt er al een tweede”, klinkt het trots. Muziek heeft hem bovendien nog een andere grote liefde bezorgd, want ongeveer een jaar geleden leerde hij zijn vriendin Selina kennen op een van zijn optredens. “We zijn aan de praat geraakt en bleken allebei te houden van muziek, theater en musical. Fijn, want als koppel heb je toch voldoende raakpunten nodig. En ja, Selina had me meteen herkend als Obi uit ‘De Buurtpolitie’, dus ze wist van meet af aan dat ze me vaak zou moeten delen met de fans. Maar daar maakt ze geen probleem van.”

Selina is een West-Vlaamse, jij bent opgegroeid in het Antwerpse. Verstaan jullie elkaars dialect altijd?

“Ik heb geluk: Selina spreekt zelf zonder een zwaar accent, maar haar familie versta ik soms totaal niet (lacht). De afstand was in het begin wat moeilijk, maar nu wonen we zo goed als samen in mijn huis in Brasschaat. Dat betekent wel dat Selina elke ochtend om tien voor vijf naar haar werk moet vertrekken. Ze is kinderverpleegkundige in een ziekenhuis in Oudenaarde. Gelukkig heeft ze weinig slaap nodig.”

