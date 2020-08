‘De Buurtpolitie’-acteur Henny Seroeyen valt 14 kilo af: “Ik strafte mijn lichaam door te veel te eten” CD

Bron: Story 0 Showbizz Wie Henny Seroeyen (37) volgt op sociale media, zal het ongetwijfeld al hebben opgemerkt: sinds het begin van de coronacrisis is de ‘De Buurtpolitie’-acteur heel wat afgevallen: 14 kilo om precies te zijn. Dat vertelt hij in Story.

“Normaal gezien had ik eind maart voor het Nederlandse tv-programma ‘Boxing Influencers’ een bokswedstrijd tegen Sidney uit ‘Temptation Island’, en daarvoor moest ik 94 kilo wegen”, zegt Seroeyen. “Om dat gewicht te bereiken, deed ik aan intensieve krachttraining en at ik ook meer koolhydraten om extra spiermassa te kweken. Maar door het coronavirus is dat gevecht niet kunnen doorgaan, dus ben ik opnieuw beginnen afvallen. Door de koolhydraten weer heel laag te zetten in mijn voeding en dus opnieuw gezonder te eten, en veel te sporten. Ik heb het geluk dat ik thuis mijn eigen gym heb. Op korte tijd woog ik weer tachtig kilo, mijn normale gewicht, en dat is prima zo.”

Het verschil is wel duidelijk zichtbaar.

Vooral mijn gezicht is opvallend smaller. Mijn spiermassa is ook afgenomen, maar daardoor is mijn lichaam ook meer afgetekend dan wanneer ik ‘zwaarder’ stond. Toen was ik ook sneller moe – je moet veertien kilo extra balast meedragen tijdens het lopen – en voelde ik me minder goed in mijn vel. Ik had het gevoel dat ik mijn lichaam strafte door meer te eten. Dat voelde heel raar aan. Ik wilde weer gezonde dingen eten. Nu ik mijn oude lichaam weer heb, voelt het allemaal aangenamer aan.

Is ook je vrouw Nancy blij nu je jouw oude lichaam weer hebt?

Ze ziet me toch wel liever zoals ik nu ben. Tevoren was ik te gespierd en dat vond ze niet mooi, ik trouwens ook niet. Nu, Nancy klaagt daar nooit over. Ze steunt me in alles wat ik onderneem.

