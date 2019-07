‘De Buurtpolitie’-acteur Henny Seroeyen staat nuchter in het leven: “Elke acteur heeft zijn eigen troef. Bij mij is dat mijn lichaam” CD

31 juli 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Poseren in bloot bovenlijf is voor ‘De Buurtpolitie’-acteur Henny Seroeyen (36) een koud kunstje. Voor het theaterstuk ‘‘t Strand van Sint-Anneke’ vroegen ze hem zelfs speciaal voor zijn indrukwekkende torso. De bijbehorende vrouwelijke aandacht zorgt voor een gezonde dosis jaloezie bij zijn vrouw Nancy (31). Dat vertellen ze in een interview met het blad Story.

Een man in uniform spreekt volgens het cliché altijd tot de verbeelding van vrouwen, maar in het geval van agent Robin in ‘De Buurtpolitie’ geldt dat dubbel en dik. Dat heeft natuurlijk veel te maken met de indrukwekkende torso van model en acteur Henny Seroeyen. Het leverde hem nu ook een rol op in het komische theaterstuk ‘t Strand van Sint-Anneke, dat momenteel loopt. Daarin geeft Henny het beste van zichzelf in een striptease. “Ik moet wel toegeven: verleidelijk je broek afzwieren voor een volle zaal: dat is toch een uitdaging. Ik had thuis al wel een paar keer een striptease gedaan voor Nancy, maar op een podium komt er wel wat druk bij kijken. Maar hoe meer ik het doe, hoe leuker ik het vind.”

Publiekelijk uit de kleren gaan is voor veel mensen een nachtmerrie. Voel jij eigenlijk nog enige schroom, Henny?

Henny: “Ik ben het gewoon om in bloot bovenlijf te werken, vooral door mijn eerdere werk in het nachtleven. Een tijdlang heb ik feestjes in discotheken opgevrolijkt. En vandaag word ik bijvoorbeeld nog regelmatig gevraagd als ondergoedmodel. Mijn lichaam is mijn werktuig. En ik ben er trots op, want het vraagt discipline en wilskracht om in vorm te blijven. Ik moet gezond eten en voldoende bewegen.”

Henny, heb je het gevoel dat je voor dit theaterstuk eerder gevraagd bent voor je looks dan voor je acteertalent?

Henny: “Ik ga niet onnozel doen: tuurlijk hebben ze mij gevraagd voor mijn lichaam. De andere acteurs trekken het stuk omhoog, ik trek mijn kleren omlaag (lacht).”

Je vindt het dus niet vervelend dat je wordt uitgespeeld als lustobject?

Henny: “Die term vind ik overdreven. Waarom vragen ze pakweg Kürt Rogiers of Peter Van de Velde? Omdat die hun eigen karakter en talent hebben. Bij mij is mijn lichaam mijn troef.”

Nancy: “Ik heb er ook geen probleem mee dat mijn man gevraagd wordt om halfnaakt te gaan. Zo heb ik hem destijds ook leren kennen in het nachtleven (lacht). Op de première van het theaterstuk ging ik tijdens de stripact zelfs helemaal uit mijn dak. Ik was ontzettend fier op hem. Vlaanderen mag hem bekijken, maar ik neem de trofee toch maar mooi mee naar huis (grinnikt).”

Het komende seizoen van De Buurtpolitie is voor jou ook het laatste.

Henny: “Vanaf seizoen 13 zit ik inderdaad niet meer in de reeks. Een beslissing van het productiehuis achter De Buurtpolitie. Ze willen vernieuwen en verjongen, en dus komen er vijf nieuwe gezichten aan boord en verdwijnen er enkele anderen, onder wie ik. Het is zeker niet onze keuze, en ik snap er niets van. De tijd zal het vanzelf uitwijzen: als De Buurtpolitie even populair blijft met de nieuwe gezichten, hebben ze de juiste beslissing genomen. En als het flopt, hoop ik dat ze hun fout zullen inzien...”

Een terugkeer sluit je niet uit?

Henny: “Veel zal afhangen van mijn agenda op dat moment. Voorlopig heb ik nog geen nieuwe acteeraanbiedingen in het vooruitzicht, maar ik wil het wel graag blijven doen. Al blijft sporten mijn voornaamste broodwinning.”