‘Dancing with the Stars’-deelnemers gaan los op Ed Sheeran KD

23 november 2018

19u01 0 Showbizz De boog kan niet altijd gespannen staan, dus danst afvaller Elodie samen met Kat, Ian, James, Karen en Leen in de backstage van ‘Dancing with the Stars’ voor hun plezier op ‘Shape of You’ van Ed Sheeran. Het nummer staat op de eerste plaats in de TENS 500 van NRJ.

Het nummer van de Britse singer-songwriter werd door de NRJ-luisteraars op de eerste plaats gestemd in de TENS 500, de lijst van de 500 allergrootste hits van 2010 tot nu. Op de tweede plaats staat Avicii ft. Aloe Blacc met ‘Wake Me Up’ en het brons is voor Justin Timberlake met ‘Can’t Stop The Feeling’. ‘Formidable’ van Stromae is hoogste Belgische notering op plaats 7.