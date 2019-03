‘Daens’-musical gaat op 21 februari in première (en ‘40-45' wordt nog maar eens verlengd) KDL

26 maart 2019

10u54 0 Showbizz Studio 100 heeft groot nieuws. De hernieuwde musical ‘Daens’ zal vanaf 21 februari 2020 in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs te zien zijn.

Onlangs raakte al bekend dat de hoofdrol in de musical weggelegd is voor Peter Van de Velde, die momenteel ook te zien is als vader van de twee hoofdrolspelers in ‘40-45'. En ook over die musical is er nieuws: Studio 100 kondigde zonet aan dat de voorstellingen ‘40-45' verlengd worden tot en met 17 mei 2020. De spektakelmusical lokte tot nu toe al 600.000 kijklustigen.

Beide musicals zullen dus in dezelfde periode te zien zijn. Maar hoe gaat dan dan praktisch in zijn werk? “Er wordt afwisselend twee weken ‘Daens’ en twee weken ‘40-45' gespeeld. Ook het ensemble van ‘Daens’ zal hetzelfde zijn als dat van ‘40-45’, enkel de hoofdcast zal anders zijn”, klinkt het bij Studio 100. Wie naast Peter Van de Velde te zien zal zijn in ‘Daens’ wordt later vandaag bekendgemaakt.