‘Daens’-actrice Antje De Boeck herstelt van keelkanker: “Ik ben door het oog van de naald gekropen” KD

08 december 2018

11u10

Antje De Boeck (54) herstelt van de keelkanker waar ze jarenlang tegen gevochten heeft. "Ik ben door het oog van de naald gekropen", vertelt ze in Gazet van Antwerpen.

“Zo’n 2,5 jaar geleden ging het niet goed met mij. Ik had voortdurend keelpijn, maar zelfs met antibiotica voelde ik geen verandering. Dus ik liet een biopsie op mijn amandelen uitvoeren”, vertelt de actrice in Gazet van Antwerpen. Antje bleek een kwaadaardig gezwel te hebben dat in een sneltempo groeide. “In twee weken tijd was het gezwel op mijn amandel anderhalve keer zo groot geworden. Anderhalve keer! Wat als ik pakweg een maand had moeten wachten? Ik ben door het oog van de naald gekropen.”

De actrice, die jaren geleden furore maakte met haar rol in ‘Daens’, is nu gelukkig aan de beterhand. Het herstel geeft haar hoop voor de toekomst, en ze droomt al luidop van nieuwe rollen. “Ik ben klaar om er weer in te vliegen”, zegt ze.