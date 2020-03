‘Daens’-acteur Peter Van de Velde uit ongenoegen over baby in publiek: “Hoe is dat mogelijk?” BDB

Op 21 februari ging de nieuwe Studio 100-musical 'Daens' in première. Een jaar lang geeft de cast minstens 145 voorstellingen in het Studio 100 Pop-Up Theater. De acteurs en actrices proberen elke show het beste van zichzelf te geven, al durft het publiek soms al eens roet in het eten te gooien. Donderdagavond uitte acteur Peter Van de Velde (53) daarover z'n ongenoegen op Twitter.

Peter Van de Velde - die ook in de Eén-soap ‘Thuis’ te zien is - speelt de hoofdrol in de musical en kruipt in de huid van priester Daens. Voor zo’n belangrijke rol moet de acteur zich natuurlijk volop kunnen concentreren en dat lukte tijdens de voorstelling van donderdagavond minder goed. Er zat namelijk een baby in de zaal en die zorgde volgens Van de Velde voor wat overlast.

“Met een baby van 10 maanden oud naar #daens #musical. Hoe is dat mogelijk? #storend #uitkoop”, tweette de acteur na afloop van de voorstelling. De volgers van Van de Velde begrepen zijn frustratie. “Dit is ongelofelijk, wat moet een baby van 10 maanden bij Daens? Dat kind gaat alleen maar huilen, en het gaat jullie ook irriteren. Gestoord!”, reageerde iemand op de tweet.

Met een baby van 10 maanden oud naar #daens #musical hoe is dat mogelijk! #storend #uitkoop pic.twitter.com/LqU1YXHAdo Peter Van de Velde(@ VandeVeldePeter) link