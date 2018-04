'Crocodile Hunter' Steve Irwin krijgt postuum een ster op de Walk of Fame TC

27 april 2018

13u42 0 Showbizz Meer dan elf jaar na zijn dood heeft de Australische tv-ster Steve Irwin, beter bekend als de 'Crocodile Hunter', een ster gekregen op de bekende Walk of Fame. Die werd in ontvangst genomen door zijn weduwe Terri en zijn kinderen Bindi en Robert.

Steve Irwin werd wereldberoemd dankzij zijn televisieprogramma 'The Crocodile Hunter'. Daarin ging hij op schijnbaar roekeloze manier om met de wildste en gevaarlijkste dieren ter wereld, zoals krokodillen en wurgslangen. De manier waarop hij op dodelijke reptielen joeg sprak het publiek enorm aan, met immense kijkcijfers tot gevolg. Toch bleef zijn waaghalzerij niet ongestraft. In 2006 overleed hij nadat een ontmoeting met een pijlstaartrog fataal was afgelopen.

Voetsporen

Toch bleef het respect voor de tv-maker overeind. In die mate dat hij nu een ster kreeg uitgereikt op de Walk of Fame. Het was zijn weduwe Terri die in het gezelschap van hun kinderen, Bindi (19) en Robert (17), de honneurs waarnam. Zij waren daarbij in het gezelschap van een indrukwekkende wurgslang. Logisch, want Bindi en haar vriend Chandler zijn ondertussen in de voetsporen van Steve getreden. Samen baten ze de zoo en het reptielenpark uit dat hij in Australië had opgericht. Bindi is ondertussen ook zelf een tv-ster geworden. Zo was ze de centrale figuur in de reality-reeks 'Bindi, the Jungle Girl', de serie waarvoor Steve de opnamen met de pijlstaartrog deed die hem fataal werden. In 2015 won ze ook de Amerikaanse versie van 'Sterren op de Dansvloer'. Voordien was ze als actrice ook in enkele films te zien, waaronder één van de 'Free Willy'-sequels.