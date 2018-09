'Crazy Rich Asians' maar dan in het echt: dit zijn de jonge miljardairs van het Oosten TDS

05 september 2018

12u26

Bron: Eigen berichtgeving 4 Showbizz Volgende week gaat 'Crazy Rich Asians' bij ons in première . De film is de eerste in 25 jaar tijd met een volledig Aziatische cast en blijft in Amerika volle zalen trekken. Maar is de film nu compleet uit de lucht gegrepen, of is het juist een weerspiegeling van de realiteit? Ontmoet hier de échte 'Crazy Rich Asians'.

De komedie gaat over een Aziatische erfgenaam die voor het eerst zijn vriendin meeneemt naar zijn steenrijke familie. Het verhaal slaat duidelijk aan, want het is intussen de best presterende komedie in negen jaar tijd. Met een opbrengst van tot nu toe 117 miljoen dollar. Veel geld, maar peanuts voor de échte rijken van Singapore en omstreken. Zij zwemmen dan ook in de miljarden, en pronken uiteraard graag met die rijkdom op de sociale media.

1. Elly Lam

Elly Lam is de dochter van Hong Kong-miljardair Peter Lam en de Taiwanese actrice Hsieh Ling Ling. De erfgename houdt er duidelijk een bevoorrechte levensstijl op na: ze reist de hele wereld rond in grote luxe, en deelt haar trips via Instagram. Tijdens de zomer toerde Elly in Europa rond in haar privéjet, en ging ze onder meer shoppen in Ibiza, Londen en Rimini in Italië.

: 36,000 ft. #InTheAir 🛫 Next stop : @TOMORROWLAND 🙌🏻🎶💖✨💫 #helloagaineurope #elly💕goestobelgium 🇧🇪 Een foto die is geplaatst door null (@elly) op 27 jul 2018 om 10:43 CEST

🐰 : Happy birthday 🐻 Here’s a 🍉 ... ( 😛 ) #PenguBday 🍹 #elly💕goestophuket Een foto die is geplaatst door null (@elly) op 14 mrt 2018 om 11:05 CET

: ‘Sup...Ya girl’s back out at sea 💙🌊 #elly💕goestospain 🛥 #formentera #islandlife #villasulmare Een foto die is geplaatst door null (@elly) op 06 aug 2018 om 12:40 CEST

2. Jamie Chua

Jamie Chua werd bekend toen ze als 20-jarige in het huwelijksbootje stapte met de schatrijke Indonesische zakenman Nurdian Cuaca. Zij was toen aan de slag als stewardess voor Singapore Airlines. Hun huwelijk bleef echter niet duren: in 2011 vroeg het koppel de echtscheiding aan. Jamie vroeg liefst 330.000 dollar per maand aan alimentatie, zodat ze de levensstijl kon verderzetten waar ze intussen aan gewend was geraakt.

🌅 Campari sunset hour when your outfit absolutely have to match with the sunset and the cocktail. #theluminousonegoestomaldives Een foto die is geplaatst door null (@ec24m) op 06 aug 2018 om 07:50 CEST

In an ideal situation, I would like to give equal love and attention to all my handbags. 👜REALITY: there’s always that ONE favourite. Which is yours? Een foto die is geplaatst door null (@ec24m) op 25 aug 2018 om 05:27 CEST

Never NOT bringing @ojesh_singapore Hyaluronic Acid mist along with me at all times. Since I’ve started using this product, my skin has become so supple, soft and the best thing is, I can spray on throughout the day without ruining my makeup! #jamiechuaxojesh *Spend over $160 now to get 4 pcs of masks and 4 ampoules Een foto die is geplaatst door null (@ec24m) op 21 aug 2018 om 05:04 CEST

3. Chryseis Tan

De Maleisische Chryseis Tan is de dochter van Vincent Tan, de oprichter van 'Berjaya Corporation Berhad', een van de grootste bedrijven van Maleisië. Forbes schat het vermogen van de man op 1,1 miljard dollar. Maar ook Chryseis doet het alles behalve slecht in het bedrijfsleven: ze is de CEO van een groot en luxueus shoppingcenter in Kuala Lumpur. Ze werkte al samen met grote celebs als Bella Hadid. Daarnaast is ze ook dol op exotische reizen.

Ze stapte eerder dit jaar in het huwelijksbootje met haar verloofde Faliq Nasimuddin. Ze hielden een gigantische ceremonie die miljoenen kostte. Ook hij zit er warmpjes in: hij runt Naza Group, een bedrijf in vastgoedontwikkeling. Ook hij zou 1,17 miljard dollar waard zijn.

7 hours to go 💤💤 & #perfectingthejourney with #tumimy 🖤 :: Where to? ✈️ @tumitravel Een foto die is geplaatst door null (@chrystan_x) op 16 aug 2018 om 10:31 CEST

While waiting for the hubs to arrive... 😛 :: #posefirst 📸 // 🇻🇳 Een foto die is geplaatst door null (@chrystan_x) op 03 aug 2018 om 09:02 CEST

And so the adventure begins... 🤵🏻👰🏻 :: #chrysfaliqeverafter // Dress :: @fiziwoo Shoes :: @jimmychoo 💫 Een foto die is geplaatst door null (@chrystan_x) op 09 jul 2018 om 06:01 CEST

4. Kane Lim

Kane Lim werd geboren in een steenrijke familie in Singapore. Op zijn 20ste verjaardag kreeg hij naar verluidt 1 miljoen dollar op zijn rekening gestort. Kane is erg excentriek, en trekt met zijn levensstijl heel wat aandacht op de sociale media. Hij volgde een modeopleiding in Amerika, en is dan ook verslaafd aan designer schoenen en bling bling-juwelen. Enkel zijn schoenencollectie zou meer dan 365.000 dollar waard zijn. Rihanna is alvast een van zijn trouwe volgers op Instagram, waar hij op uitpakt met zijn extreme rijkdom.

In the darkest night hour I’ll search through the crowd your face is all that I see I’ll give you everything Baby, love me lights out . Xo 🐼😎 #dolcegabbana x #louisvuitton x #christianlouboutin x #mensfashion @dolceandgabbana @louboutinworld Een foto die is geplaatst door null (@kanelk_k) op 24 jul 2018 om 22:52 CEST

Yo bitch wanna party with Pandy 🐼 Cartier Bardi in a 'Rari Diamonds all over my body Shinin' all over my body - Cardi B 😂 #cartier #finejewelry #mensfashion #cartierpanther @iamcardib Een foto die is geplaatst door null (@kanelk_k) op 19 aug 2018 om 22:19 CEST

It is better to conquer yourself than to win a thousand battles. Then the victory is yours. 🙏🏼🐼 werkin the corners of rodeo drive 😂 wearing vintage #chanel x #chanel Python milkbox x #louboutins ( @emmamur thanks for the photo and the milkbox 😝 ) #mensfashion Een foto die is geplaatst door null (@kanelk_k) op 08 apr 2017 om 18:04 CEST

5. Yen Kuok

Yen Kuok is allicht een van de rijkste 'crazy rich Asians'. Ze is de dochter van een Maleisische zakenman die volgens Forbes de rijkste man van het Oosterse land is. Het zakenblad schat zijn vermogen op meer dan 20 miljard dollar. En daar kan ook Yen Kuok de vruchten van plukken. Ze volgde een topopleiding aan Stanford University, waar ze in 2012 afstudeerde. Intussen woont ze in Hong Kong runt ze de luxueuze webshop Guiltless.

Darling, he’s already ruined your mascara, don't let him ruin you too 💋➕⛽️💪🏻 Een foto die is geplaatst door null (@yenskiboo) op 08 aug 2018 om 07:28 CEST

Keep your 👁 on the 🏆 - especially if it’s this hot pink #sacdejour from @ysl 👛😍♥️ @guiltless Een foto die is geplaatst door null (@yenskiboo) op 31 aug 2018 om 04:53 CEST

Be nice. No one likes a shady beach 😎. Een foto die is geplaatst door null (@yenskiboo) op 21 aug 2018 om 09:11 CEST

6. Feiping Chang

Feiping Chang is een ware IT-girl. Ze woont nu in Hong Kong, maar is geboren in Taipei in China. Ze groeide zowat overal ter wereld op: ze heeft al in Singapore, Sydney en New York gewoond. Nadat ze een financiële opleiding volgde bouwde ze een carrière uit in investment banking. In 2014 lanceerde ze ook haar eigen website over lifestyle. Afgelopen jaar huwde Feiping met Lincoln Li, ook een bankier. Ze gaven elkaar hun jawoord op Capri in Italië.

I want to see the world, the way I see a world with you 💕 Een foto die is geplaatst door null (@xoxofei) op 11 aug 2018 om 06:46 CEST

À bientôt, #Paris! Always a pleasure but couldn’t be happier to head home to my loves! . . . 👗 @moiselleworld #moiselle 👡 #sergiorossi Een foto die is geplaatst door null (@xoxofei) op 08 jul 2018 om 12:16 CEST

Summer vibes 🍉🍉🍉 #croatia #summer #neverwanttoleave Een foto die is geplaatst door null (@xoxofei) op 05 aug 2018 om 12:33 CEST

7. Dhillon Lee

Hij is nog een jonge twintiger, maar wordt nu al aanzien als een van de belangrijkste influencers van Singapore. Dhillon Lee is de zoon van een multimiljonair, en die geeft hem alles waar hij maar van kan dromen. Hij gaat overal ter wereld skydiven en diepzeeduiken, en houdt enorm van snelle en peperdure wagens.

Never accept anything less than what you deserve. You teach people how to treat you. Een foto die is geplaatst door null (@dhillonxlee) op 01 nov 2017 om 12:47 CET

You can't stop the waves, but you can learn to surf 🌊 Een foto die is geplaatst door null (@dhillonxlee) op 28 okt 2017 om 13:26 CEST

Een foto die is geplaatst door Dhílloи Lee (@dhillonxlee) op 07 nov 2016 om 13:41 CET

Geprikkeld door het zien van al die luxe en rijkdom? Je kan hier de trailer van 'Crazy Rich Asians' nog eens bekijken. De film speelt vanaf 12 september in de zalen.