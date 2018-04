'Concerto voor Natasha' klinkt een laatste keer voor Johan Stollz Didier Verbaere

10 april 2018

13u03

Bron: Eigen berichtgeving 2 Showbizz In een afgeladen volle Sint Kristoffelkerk in het Oost Vlaamse Scheldewindeke werd vandaag door 1.100 aanwezigen afscheid genomen van Johan Stolle.

De 88-jarige pianist werd wereldberoemd met zijn 'Concerto voor jou Natasha' en krijgt een laatste rustplaats in het geboortedorp van zijn partner Bernadette Rotthier waarmee hij 23 jaar lang lief en leed deelde.

Op de afscheidsdienst kwamen heel wat collega's uit de Showbizz zoals Steve Tielens, Jacky Lafon, Marc Dex en Chris Van den Durpel hun laatste eer betuigen. Ook Peter Boeckx die Schollz opvoerde in de Show must go on was erbij. Na een laatste opvoering van zijn Concerto bedankte de kerk Johan met een daverend applaus.