'Conan the Barbarian': tv-reeks in de steigers

06 februari 2018

10u29 0 Showbizz Streaming-dienst Amazon plant een tv-reeks gebaseerd op de fantasy-klassieker die van Arnold Schwarzenegger een wereldster maakte.

Het verhaal van Conan werd al een paar keer verteld, maar de versie met Schwarzie blijft voorlopig de meest succesvolle. Daar wil Amazon nu iets aan veranderen. Het schakelt de grote kanonnen in om een absoluut succes te maken van een tv-reeks over de held . Ryan Condal, die de succesvolle science-fiction-reeks 'Colony' schreef, zal samenwerken met Miguel Sapochnik, één van de regisseurs van 'Game of Thrones'. Die samenwerking zou vuurwerk moeten opleveren. Het is nu enkel nog uitkijken wie de rol van Conan zal mogen vertolken.

Ambitie

Dat deze fantasy-reeks er komt, duidt er nog een keer op dat het Amazon menens is om een antwoord te vinden op het succes van 'Game of Thrones', een productie van concurrent HBO. Eerder raakte al bekend dat Amazon een tv-versie van 'The Lord of the Rings' wil maken. De zender blaakt dus van ambitie om straks met twéé reeksen klaar te staan om de fantasy-fans van 'Game of Thrones' op te vangen wanneer die reeks straks stopt. Benieuwd of dat plan ook zal lukken.