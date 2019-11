‘Celebs gaan Daten’ eindigt in mineur: geen enkele deelnemer houdt nieuwe liefde over aan het programma KD

23 november 2019

10u00

Bron: VIJF/Het Nieuwsblad 1 Showbizz ‘Celebs gaan Daten’, het programma waarin Goedele Liekens en Jani Kazaltzis op zoek gingen naar de ware liefde voor enkele bekende gezichten, eindigt in mineur. Enkel Pommeline vond liefde in het programma, maar de relatie was van korte duur. De vier andere deelnemers zijn nog steeds single.

Jarne en Justine werden uiteindelijk, tegen de oorspronkelijke spelregels van het programma in, aan elkaar gekoppeld. De twee beleefden een leuke date, maar besloten het op vriendschap te houden. “We hebben allebei een heel drukke agenda en dan is er nog de afstand. Ik woon in West-Vlaanderen, Jarne in Limburg. Het wees zichzelf uit dat iets meer niet aan de orde was”, vertelt Justine in een reactie aan Het Nieuwsblad.

Goedele liet tijdens het programma optekenen dat ze hoopte toch voor één van de bekende gezichten de ware liefde te vinden. “Dat zou zo mooi zijn”, gaf ze mee. Uiteindelijk slaagde de seksuologe niet in haar opzet. ‘Temptation Island’-gezicht Pommeline is op dit moment wel weer gelukkig verliefd, maar niet met Levi. Ze verloor haar hart aan ene Cirio. Ook hij heeft het goed te pakken. De man liet al een liefdestatoeage zetten.