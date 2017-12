'CATHéRINE' achtervolgt overspelige mannen EVDB

12u52 0 VTM Cathérine schaduwt overspelige mannen en vrouwen. Showbizz In ' CATHéRINE' gaat Cathérine Moerkerke op stap met privédetectives. Zo volgt ze overspelige mannen en vrouwen, jaagt ze op verkopers van namaakspullen en gaat ze op zoek naar een gestolen auto. Het programma verschijnt vanaf morgenavond op VTM.

In België zijn er bijna 900 privédetectives met een vergunning. Daarvan werken er ongeveer 60 voor particulieren. Een van de grootste inkomsten van die privédetectives is overspel. De populairste leugen die overspelige vrouwen aan hun man vertellen is 'gaan shoppen met vriendinnen en daarna op café'. Een partner die zegt dat 'je niet moet opblijven omdat het laat kan worden', is ook algauw verdacht.

Hoe slaag je erin iemand ongezien te achtervolgen? Waar spreken mannen af met hun minnaressen? Hoe krijg je een gestolen auto verkocht? En wat voor vrouwen wachten op zakenmannen in de Zaventemse luchthaven? Alle antwoorden, dinsdagavond te zien in CATHéRINE om 21.45 uur.