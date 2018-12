“Cath Luyten opnieuw voorzichtig verliefd” TK

11 december 2018

07u17

Bron: Dag Allemaal 6 Showbizz Vorige week raakte bekend dat zijn VRT-sportjournalist Frank Raes (64) en presentatrice Cath Luyten (41) uit elkaar gingen, nadat ze meer dan vijftien jaar een koppel vormden en veertien jaar als een getrouwd stel door het leven gingen. Intussen blijkt Cath Luyten al opnieuw voorzichtig verliefd, zo meldt Dag Allemaal.

“Na veertien jaar huwelijk hebben Frank en Cath in onderling overleg en volle vriendschap beslist elk hun eigen weg te gaan”, bevestigde de VRT vorige week de breuk. Daarbij is vooral de zorg voor hun tienjarige zoon Bill de grootste prioriteit. “Frank en Cath benadrukken dat ze hun zoon Bill samen met alle liefde en de beste zorg zullen omringen. Frank en Cath beklemtonen tevens dat ze de breuk in alle intimiteit willen verwerken.”

Hoe lang de twee al uit elkaar zijn, is niet bekend. Vermoedelijk al een tijdje, aangezien Dag Allemaal meldt dat Cath al nieuwe romantische paden bewandelt. Twee mensen uit haar entourage bevestigden dat er een nieuwe liefde in Caths leven is. Volgens hen gaat het over een leeftijdsgenoot met wie ze samenwerkt voor het pakkende Eén-programma ‘Vandaag Over Een Jaar’ - waarvan momenteel een tweede reeks wordt gedraaid. Televisie die niemand onberoerd laat, ook de makers niet. En in zulke omstandigheden gebeurt het wel vaker dat twee harten mekaar vinden.