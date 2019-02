‘Cash Me Outside’-meisje heeft haar eigen reality-reeks op Snapchat KD

04 februari 2019

16u14

Danielle Bregoli (15), beter bekend als het 'Cash me outside'-meisje dat furore maakte door haar slechte gedrag in de talkshow 'Dr. Phil', heeft voortaan een eigen reality-reeks op Snapchat. De serie telt twaalf afleveringen.

Nadat Danielle haar bedenkelijke uitspraak deed bij ‘Dr. Phil’ werd ze al snel wereldberoemd als internetmeme. De tiener besloot geld te slaan uit het grapje en begon een muzikale carrière onder de artiestennaam Bhad Bhabie. Nu komt daar ook nog de 12-delige reeks ‘Bringing Up Bhabie’ bij. De reality-reeks werpt een blik op het privéleven van het tienersterretje, alsook op haar carrière. De serie is exclusief te bekijken op de nieuwe videostreamingdienst van Snapchat. Fans van bingewatchen wachten best nog even voor ze aan de reeks beginnen, want de afleveringen worden één per keer aan het platform toegevoegd.