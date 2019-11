‘Captain America’-acteur Anthony Mackie na 5 jaar huwelijk in alle stilte gescheiden Redactie

05 november 2019

21u19

Bron: ANP 0 Showbizz Het huwelijk van acteur Anthony Mackie en zijn vrouw Sheletta Chapital is voorbij. De 41-jarige acteur heeft in 2017 stilletjes de scheiding aangevraagd en de scheiding is nu rond, meldt TMZ. Anthony en Sheletta zijn het eens geworden over een vorm van co-ouderschap voor hun kinderen.

‘Captain America’-ster Anthony Mackie trouwde in 2014 tijdens een geheime ceremonie, dat zou zijn gebeurd in het Hard Rock Hotel in Punta Cana in de Dominicaanse Republiek. Mackie was in het land voor opnames van ‘Our Brand Is Crisis’. Anthony en Sheletta kennen elkaar van kinds af aan.