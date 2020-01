"Cadeau voor Wills 80ste verjaardag": Gert Verhulst speelt hoofdrol in eigen Tura-musical JOBG

28 januari 2020

00u00 0 Showbizz Na de historische drama's mag er binnenkort ook gelachen worden in het pop-uptheater van Studio 100. Gert Verhulst (52) maakt met 'Vergeet Barbara' een feelgoodmusical rond het repertoire van Will Tura. "Als cadeau voor zijn 80ste verjaardag deze zomer", zegt hij. De keizer van het Vlaamse lied speelt zelf niet mee, Verhulst wel. Het wordt zijn eerste musical.

'Vergeet Barbara', de titel van de musical, is meteen ook één van Will Tura's bekendste hits. "En één van mijn favorieten", zegt Gert Verhulst. Hij speelt al een jaar met het idee om een musical te maken rond het repertoire van zijn goede vriend. "Zie het als een soort 'Mamma Mia!' (de populaire ABBA-musical, red.). De muziek van een bekende groep of zanger wordt gebruikt om er een verhaal rond te maken. Wills grootste hits zullen aan bod komen, van 'Eenzaam zonder jou' tot 'Het kan niet zijn'." Tura zelf zal niet in de musical te zien zijn, en het verhaal is ook niet autobiografisch. "Ik weet niet eens of alles uit zijn leven wel voor publicatie vatbaar zou geweest zijn. En Jenny, zijn vrouw, had Will toch nooit 80 voorstellingen of meer laten spelen", lacht Verhulst.

Cafébaas Willy

Een fictief verhaal, dus. Over cafébaas Willy, meteen de hoofdrol voor Verhulst, en zijn drie zonen: Arthur, die meedraait in het café, muzikant Achiel en opkomend wielertalent Albert - een verwijzing naar de drie voornamen van Will Tura. Een trio dat Gert laat vertolken door - geen verrassing - zijn beste vrienden, die intussen geworteld zijn in het pop-uptheater: James Cooke (Arthur), Jonas Van Geel (Achiel) en Jelle Cleymans (Albert). "Wij amuseren ons samen en dat vind ik heel belangrijk", zegt Gert.

En dan is er nog Barbara, een mysterieuze vrouw die een geheim met zich meedraagt en voor het plot van het verhaal zal zorgen. Welke actrice die rol invult, wordt later bekendgemaakt. "We gaan terug naar de hete zomer van 1976. De zomer waarin Lucien Van Impe als laatste Belg het eindklassement van de Ronde van Frankrijk won. Pure nostalgie", vertelt Gert.

Iets helemaal anders dan de historische drama's '14-18', '40-45' en 'Daens', dat op 22 februari in première gaat in Puurs. "Die musicals zijn toch net iets zwaarder, iets serieuzer. Nu wilden we eens wat anders. Iets lichter", zegt Verhulst. 'Vergeet Barbara' moet een feestje worden. En anders dan de musical 'Eenzaam zonder jou' van vijftien jaar geleden - toen werden de liedjes van Tura al eens gebruikt voor een musical met onder anderen Gunther Levi en Ann Van den Broeck. "We gaan voor een feelgoodverhaal", zegt Gert. "Ik zou willen dat iedereen met een grote glimlach de zaal verlaat. Ik hoop ook dat de mensen gaan meezingen. Uiteindelijk vormt de muziek, die allemaal in ons collectief geheugen zit, de rode draad."

Tribunes blijven staan

Ook qua omvang is deze musical van een ander kaliber. Bij '40-45' doet er in totaal zo'n honderd man mee, 'Daens' telt meer dan tachtig acteurs en figuranten. 'Vergeet Barbara' doet het, naast de vier hoofdrolspelers, met een ensemble van twintig mensen en een vijftal bijrollen. "De tribunes gaan ook niet rijden, enkel de schermen bewegen", klinkt het.

Will schreef voor '40-45' mee de muziek met Steve Willaert, nu blijft hij aan de zijlijn staan. "Ik moet helemaal niks doen en dat vind ik prima", lacht Tura. "Ik vind het fantastisch dat Gert dit wil doen voor mijn 80ste verjaardag (op 2 augustus, red.). Dat doet iets met mij. Ik heb vertrouwen in hem en zijn kompanen. Hopelijk blijven mijn liedjes wel herkenbaar, maar ik sta open voor verrassingen." In april begint Tura nog aan vijf verjaardagsconcerten. "Het wordt een bijzonder jaar voor mij. Zolang God het wil, zal ik ervoor zorgen dat ik in vorm blijf."

'Vergeet Barbara' gaat op 29 november in première. Voor Verhulst is het zijn eerste musical. "Dan loopt de afscheidstournee van Samson & Gert op zijn einde. Niet dat ik daarna een grote musicalcarrière ga uitbouwen, hé. Dit is een uit de hand gelopen hobby, iets waar ik nu tijd voor kan maken. 'Chateau Cupido' was het begin."

Afhankelijk van het succes is het mogelijk dat '40-45', 'Daens' en 'Vergeet Barbara' afwisselend in Puurs gespeeld zullen worden.

Tickets en info: vergeetbarbara.be