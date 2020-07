‘Buurtpolitie’-actrice Nicoline Hummel verliest vader in volle coronatijd: “Ik word kwaad als ik mensen zie die zich niet aan de regels houden” SDE

24 juli 2020

15u51 1 Showbizz Droevig nieuws voor Nicoline Hummel (40). De voormalige ‘Buurtpolitie’-actrice moest enkele weken geleden afscheid nemen van haar vader. Het werd een afscheid met heel wat beperkingen, vanwege het coronavirus. Dat schrijft ze op Instagram. En ze doet ook een oproep naar haar volgers.

“Dit was mijn papa", schrijft Nicoline Hummel op Instagram, bij een filmpje waarin ze een liedje voor haar overleden vader zingt. “We hebben hem drie weken geleden begraven met stil verdriet. Heel stil. Geen grote afscheidsdienst met veel mensen. Want dat mocht niet door corona”, klinkt het. “We waren er niet bij toen hij stierf. Want dat mocht niet door corona. We hebben hem niet meer geknuffeld, geen hand meer vastgepakt toen we hem de laatste keer zagen. Want dat mocht niet door corona. Hij heeft het liedje dat ik voor hem opnam, de dag voor hij stierf, niet meer gehoord.”

“En ik kan het niet helpen, ik word kwaad als ik vandaag mensen zie die zich niet aan de regels houden”, vervolgt de actrice. “Geen mondmasker dragen, geen afstand houden... Ik word kwaad als ik mensen zie feesten in groep of gezellig dicht bij elkaar selfies zie maken. Want ik mocht mijn papa zijn hand niet vasthouden. En niemand heeft dicht tegen mij aangezeten op de begrafenis. Niemand heeft mijn hand vastgepakt of me geknuffeld. Een wijs iemand zei me ooit: kwaadheid is altijd een uiting van pijn of angst of frustratie. Doe maar alle drie dan.”

Daarom doet ze een oproep naar het gezond verstand van haar volgers: “Ik kan het niet helpen dat ik denk: als iedereen zich nu eens aan de regels gehouden had, dan had ik vandaag misschien wél een knuffel kunnen krijgen... Ik ben lang niet de enige die dit meemaakt. Helaas... Dus alsjeblieft, doe het voor elkaar. Was je handen, hou afstand, draag je mondmasker... Misschien kunnen we elkaar dan binnenkort knuffelen.”

