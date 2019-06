'Buren' komen op 'Thuis'bezoek SD

07 juni 2019

06u23 2 Showbizz Woensdag verwacht de Eén-soap 'Thuis' hoog bezoek. De Australische acteurs Stefan Dennis en Rebekah Elmaloglou, Paul en Terese uit de razend populaire reeks 'Buren', brengen een bezoek aan de set in Leuven.

De twee krijgen van hun collega's een rondleiding en worden verrast met Belgische specialiteiten. "Het is een bijzonder fijn idee dat de acteurs van 'Buren' ons komen bezoeken", vertelt Hans Roggen, producer van 'Thuis'. "'Buren' is naast 'Het journaal' het langstlopende programma op de Vlaamse televisie én bovendien de populairste buitenlandse soap in Vlaanderen. Als ze dan vragen of ze op bezoek mogen komen, dan twijfel je geen seconde. Zulke 'Buren' zijn altijd welkom en we zullen ervoor zorgen dat ze zich hier 'Thuis' voelen."