'Britain's Got Talent'-ster Susan Boyle eindelijk veilig na gemene aanvallen van jongeren TDS

19u32

Bron: Page Six 0 anp Showbizz Zangeres Susan Boyle wordt al maanden geterroriseerd, bedreigd en aangevallen door een groepje van vijftien jongeren. Het pesten gaat zo ver dat de zangeres recent politiebescherming had overwogen. Maar volgens de entourage van de zangeres stopten de jongeren hun gedrag nu echter zelf, nadat het nieuws de internationale media haalde.

Het groepje heeft de 56-jarige vrouw al meerdere malen aangevallen. Ooggetuigen vertelden aan de Britse krant hoe de bende haar thuis opwachtte. Daar gooiden ze met stenen en brandende proppen papier naar de ster, die overigens lijdt aan een vorm van Aspergersyndroom. Boyle hield de hele kwestie lange tijd stil. Volgens haar vrienden omdat "Suzan geen problemen wil veroorzaken."

De gemene jongeren zouden hun gedrag nu echter zelf een halt toe hebben geroepen, nadat het nieuws over de pesterijen de internationale media haalde. Susan bleek ook niet het enige slachtoffer, de bende viel de hele buurt lastig.

De rust in het kleine dorp waar ze woont kan nu eindelijk terugkeren. Boyle woont al haar hele leven in hetzelfde huis en iedereen in het dorp kent er elkaar goed.

De zangeres werd bekend dankzij de talentenjacht 'Brittain’s Got Talent'. Ze verkocht intussen al meer dan 7,7 miljoen albums wereldwijd.