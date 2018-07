"Breng Lingo terug op tv." Oplossing om nieuwkomers Nederlandse taal te laten leren? Suzanne Borgdorff

03 juli 2018

21u18

Bron: AD.nl 2 Showbizz De Nederlandse Lucille Werner hoopt dat het spelletjesprogramma 'Lingo', dat ze jarenlang presenteerde, terugkomt op tv. Met dat idee komt ze als reactie op het plan van de Nederlandse minister Wouter Koolmees, die de Nederlandse taal prioriteit wil geven als het gaat om het inburgeringsbeleid.

"Breng Lingo terug! Ooit leerden nieuwkomers spel(l)enderwijs elke dag Nederlands", zegt Werner, die hoopt dat 'Lingo' "de oplossing" is. Aan RTL Boulevard laat ze weten dat het altijd voelde alsof ze met de show getrouwd was. "We zijn gescheiden, maar ik zou zo weer hertrouwen", aldus de Nederlandse presentatrice.

Minister @wkoolmees wil het inburgeringsbeleid veranderen door meteen met taal te beginnen @jineklive Idee: breng @lingotv terug! Ooit leerden nieuwkomers spel(l)enderwijs elke dag Nederlands. #oplossing Lucille Werner(@ LucilleWerner) link

Twitteraars reageren enthousiast op het idee om het woordspelletje nieuw leven in te blazen. "Is mijn schoonmoeder van 91 ook weer blij!" en "Ik stem direct voor! Raden, gezonde dosis geluk en kennis", klinkt het.



Gisteren raakte bekend dat het inburgeringsbeleid bij onze noorderburen drastisch op de schop gaat. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees maakte zijn plan aan de Tweede Kamer (van volksvertegenwoordigers, nvdr.) bekend, waaruit blijkt dat nieuwkomers meteen aan het werk moeten en ondertussen de taal onder de knie moeten krijgen. Ook wordt het leenstelsel afgeschaft waarmee nieuwkomers nu nog hun inburgeringscursus betalen.

Groot gemis

'Lingo' verdween in september 2014 van het kleine scherm met de reden dat de vaste kijker het met de verhuizing van de zender NPO 1 naar NPO 2 "niet goed wist te vinden". Halverwege 2016 stak op de MIP-televisiebeurs in Cannes het gerucht op dat het spelletje met de rode en groene ballen verder zou gaan op SBS 6, maar daar kwam het nooit van.

Over het einde van 'Lingo' riep presentatrice Werner bij het stoppen direct al dat het een programma betrof waar ze moeilijk afscheid van kon nemen. Ook zou ze nog "bijna dagelijks" horen dat kijkers het als een groot gemis ervaren.

Op 5 januari 1989 werd de eerste 'Lingo', met presentator Robert ten Brink, door de Nederlanse zender VARA uitgezonden. Tot en met december 1992 presenteerde hij 213 afleveringen. François Boulangé nam vervolgens het stokje over en presenteerde tussen januari 1993 en juli 2000 maar liefst 2.043 afleveringen.

In september 2000 verhuisde 'Lingo' naar de TROS en ging Nance het spelletje presenteren. Tot en met augustus 2005 sprak zij 1.164 afleveringen aan elkaar. Lucille Werner werd de volgende, zij presenteerde het programma bijna 2.000 keer. Nadat haar contract bij SBS 6 niet werd verlengd, presenteert ze af en toe '5 Uur Live' of 'Koffietijd' bij RTL 4.