‘Boyzone’-zanger Ronan Keating warmt zich op voor ‘Night of the Proms’: "Als jullie uit volle borst meezingen, ga ik zó gelukkig zijn" JB

24 september 2019

Showbizz Met Boyzone neemt hij na 26 jaar bijna afscheid van alle vrouwelijke fans, maar eerst palmt Ronan Keating (42) als soloartiest nog het Sportpaleis in. De Ier staat in november op de affiche van de 'Night of the Proms' en kijkt daar nu al naar uit. "Als jullie 'When You Say Nothing at All' uit volle borst gaan meezingen, ga ik zó gelukkig zijn."

'When You Say Nothing at All', meer moet er inderdaad niet gezegd worden om Ronan Keating te introduceren. Het nummer was de grootste hit van de Ierse zanger, die naast zijn solocarrière ook al 26 jaar zingt bij Boyzone en zo wereldwijd bekend werd. De boyband brak door met 'Love Me for a Reason'. Maar pas in 1996, toen Thake That ermee ophield, lag de weg voor hen écht open. "Ik zit er niet mee in dat de meeste mensen mij als leadzanger van Boyzone kennen. Daar ben ik nu eenmaal mee gestart. Al heb ik als soloartiest wel grotere hits gescoord, hoor", lacht Keating. "Als ik 'If Tomorrow Never Comes' en "Life is a Rollercoaster' zeg, denkt iedereen: 'Juist, ja!'"

Afscheidstour

"Ik ben blij dat ik zo veel ervaring heb opgedaan", zegt Keating. "Al is het wel een helse drukte geweest." Maar daar komt nu bijna een einde aan, want Boyzone is momenteel aan de afscheidstournee 'Thank You & Goodnight' bezig. "Nog negen concerten geven we in het Verenigd Koninkrijk, waaronder vijf in The London Palladium, en dan zijn we voor eeuwig en altijd klaar met Boyzone", vertelt de zanger. Uiteraard maakt hem dat droevig. "Maar ik ben vooral dankbaar dat we afscheid kunnen nemen op de manier waarop we dat zélf willen. Niet veel bands krijgen die kans. En met al die mooie herinneringen aan 26 jaar op het podium, kan ik er wel eventjes tegen. (lacht)"

In april nam Boyzone al afscheid van de Belgische fans, op 'I Love the 90's' in de Ethias Arena. "Wij zijn hier altijd met open armen verwelkomd en dat doet deugd. Jullie Belgen zijn toffe mensen." Boyzone mag dan wel niet meer terugkeren naar ons land, Keating zelf komt maar wat graag naar België. Zo gaf hij gisteren op radiozender Joe nog het startschot van de 'Top 2000' en kwam hij eind vorige week promo voeren voor zijn passage op 'Night of the Proms', op 22 en 23 november in het Sportpaleis. "Ik kijk al zó hard uit naar mijn optreden", zegt hij. "In Duitsland heb ik drie jaar geleden al eens mogen toeren met 'Night of the Proms', het jaar nadien in Polen. We hebben ontzettend veel plezier gemaakt toen. Dat was met Simple Minds en Natasha Bedingfield, herinner ik mij." Nu staat Keating op de affiche met 10cc, Maxi Jazz, Natalie Choquette en John Miles. "We krijgen de kans om met een groot live-orkest te mogen zingen: een echt privilege. Ik ben daar dankbaar voor."

Of Keating al weet welke songs hij gaat brengen? "De keuze van nummers is grotendeels gemaakt. Ik doe speciaal een inspanning voor de fans om de nummers te zingen die ze willen horen. 'When You Say Nothing at All' zit er uiteraard bij. Als ik de mensen dan zie meezingen en hen plezier zie beleven, ga ik zó gelukkig zijn."

Jubileumalbum

Later dit jaar, ten laatste begin 2020, brengt Keating nog een nieuw album uit. "Een heel speciale plaat, want het staat in het teken van mijn 20ste jaar als soloartiest. Ik ga er meteen ook een wereldtournee aan koppelen, met ook een optreden in België", zegt hij. "De eerste single zal binnenkort al op de radio te horen zijn. Het is een duet met een bekende Britse zangeres. Wie dat is, hou ik nog even geheim. Maar ik kijk al uit naar de reactie van de mensen. Ik ben heel excited."