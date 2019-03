‘Boer zkt Vrouw’-koppel Jan en Romina zijn opnieuw verenigd: “Warme ontvangst op een koud weekend” KDL

19 maart 2019

10u06 7 Showbizz Ze keken er al heel lang naar uit en afgelopen vrijdag was het eindelijk zover: Jan en Romina, die de liefde vonden via het VTM-programma ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’, konden elkaar terug in de armen vallen. Jan laat Australië even achter zich en verblijft momenteel in België.

Nadat Romina tijdens de eindejaarsperiode naar Australië trok, was het nu Jan zijn beurt om urenlang op het vliegtuig te zitten. Sinds vrijdag is hij terug in België, waar hij tien dagen lang met Romina zal doorbrengen. Al moest Jan Romina eerst nog wel even delen. Op Instagram deelde Romina vanmorgen een foto van hun eerste dagen samen, die ze samen doorbrachten met de vrienden van Romina op Cap Gris-Nez.

Wie door de foto’s scrolt (door op het witte pijltje rechts op de foto te klikken) ziet dat het er naast erg koud duidelijk ook erg winderig was, maar dat kon de pret niet bederven. Op de laatste foto is namelijk te zien dat het gezelschap zich voor de terugkomst van Jan speciaal uitgedost had in een ‘Jan-uniform’: een geruit hemd met short. Uit een reactie op de foto’s blijkt dat Jan genoten heeft van het weekend. “Warme ontvangst op een koud weekend”, schrijft hij.

Dat het erg goed zit tussen Jan en Romina werd een paar maanden geleden al duidelijk. Na haar terugkomst uit Australië - waar ze samen een zware storm meemaakten die het grootste deel van het dak van de boerderij van Jan wegblies - liet Romina optekenen dat Jan de man van haar leven is. “We merkten dat we echt een team zijn, dat we op elkaar kunnen terugvallen. We zijn nu helemaal zeker van onze relatie”, klonk het. “Sinds deze reis ben ik 100 procent overtuigd van onze relatie. Of neen, schrijf maar 200 procent. Jan is écht de man van mijn dromen.”

Langer dan tien dagen kan Jan door het vele werk op de boerderij in Australië niet in België blijven, maar de tortelduifjes hebben wel goede vooruitzichten. Zo plannen ze in mei of juni nog een vakantie naar Bali of Lombok. Of de twee ook de knoop zullen doorhakken over mogelijke samenwoonplannen valt nog af te wachten. In januari vertelde Romina al dat er een kans bestaat dat Jan Australië achter zich zal laten. “Financieel is een leven in Australië niet vanzelfsprekend. In augustus loopt het tijdelijke visum van Jan af en moet hij weer een smak geld op tafel leggen. Daarnaast heeft hij altijd een goeie band gehad met zijn grootouders en dat zou hij zijn eigen kinderen later niet willen ontzeggen. Een derde reden is het schoolsysteem: voor een degelijke opleiding in een private school tel je al snel wat centen neer en in het middelbaar wordt er vaak noodzakelijk gekozen voor een boarding school. Jan zou niet willen dat zijn kinderen uren van hem verwijderd zijn. Hij hecht net zoals ik veel belang aan een warm gezin.”

