'Boer Zkt. Vrouw'-koppel Jan en Romina vieren hun eerste kerst samen: “Zolang ik Jan bij me heb, ben ik zielsgelukkig” MV

26 december 2018

00u00 0 Showbizz Cowboy Jan (30) en de Oost-Vlaamse brunette Romina (27) uit het meest recente 'Boer Zkt. Vrouw'-seizoen zijn na wekenlang aftellen herenigd in Australië. Daar vierden ze hun eerste kerst en Nieuwjaar als koppel.

"Ik heb Jan enorm gemist!", zegt een dolgelukkige Romina, die in Australië zit voor een vakantie van vijf weken. "Mijn gevoelens voor hem zijn alleen maar gegroeid in de tijd dat we apart woonden."

Maar hoe ziet dat eruit, kerst down under? "Wel vreemd om kerst te vieren bij veertig graden", knikt ze. "Hier zie je kerstmannen met kangoeroes voor hun slee. Maar ik vind het zalig! Jans ouders zijn hier ook. Ik had hen al ontmoet tijdens 'Boer Zkt. Vrouw', en 't was een gezellig weerzien. Zonder camera's erbij gaat dat toch wat vlotter. En ik hoop hier uiteraard uit te vissen of onze relatie toekomst heeft."

Hilde en Manu

Of ze definitief naar Australië trekt, weet ze nog niet zeker. "Een andere optie is dat Jan zou terugkeren naar België. We zien wel. In het voorjaar komt hij misschien ook al even. Hilde en Manu (een ander 'Boer zkt. Vrouw'-koppel, red.) hebben ons trouwens ook al uitgenodigd in Zuid-Afrika. Er zijn nog zoveel mooie vooruitzichten. Zolang ik Jan bij me heb, ben ik zielsgelukkig!"