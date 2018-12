‘Boeie’ is het Kinderwoord van het Jaar 2018 KD

17 december 2018

18u09

Bron: VRT 0 Showbizz ‘Boeie’ is het Kinderwoord van het Jaar 2018 geworden. Het is het favoriete woord van de Vlaamse kinderen in het voorbije jaar. Dat meldt Karrewiet.

‘Boeie’ betekent zoveel als ‘wat maakt dat uit?’. Het woord werd door de Ketnetters gekozen uit een shortlist van vijf woorden. De andere vier genomineerde woorden waren chill, dissen, cringe en lit.

Het was de achtste keer dat Ketnet op zoek ging naar het Kinderwoord van het Jaar. Sinds 2012 werkt de kinderzender daarvoor samen met Van Dale. De vorige kinderwoorden van het jaar waren Ewa Ja (awel ja, het is nu zo, maar we maken er het beste van) in 2017, dab (dansmove gebruikt als juichbeweging) in 2016, beire (cool, geweldig, fantastisch) in 2015, OMG (Oh My God) in 2014, yolo (you only live once) in 2013, kingsize (super) in 2012 en boeieeeuhh! (saai) in 2011.

“Het is opvallend dat hetzelfde woord zeven jaar later opnieuw verkozen wordt tot Kinderwoord van het Jaar, maar in een andere betekenis. Oorspronkelijk gaf je met een langgerekt ‘boeie’ aan dat je iets saai vond. Nu wijst het eerder op onverschilligheid. ‘Wat maakt het ook uit?’”