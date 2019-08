‘Blokken’-kampioen Ewout Leys: “Mensen komen op consultatie omdat ze me op tv hadden gezien” Redactie

15 augustus 2019

10u00

Bron: Humo 0 showbizz Vorig jaar brak Ewout Leys het ultieme ‘Blokken’-record door elf afleveringen en dus ook 11.000 euro te winnen. De arts in opleiding voelt nog altijd de gevolgen van zijn deelname. In zijn praktijk, maar ook in het dagelijkse leven.”

“Bijna al mijn patiënten hebben me er over aangesproken”, zegt Ewout in Humo. “Maar nog opvallender vond ik dat er mensen op consultatie kwamen omdát ze me op tv hadden gezien. Het gebeurt soms nog dat ik nieuwe patiënten zie, die vertellen dat ze mij opgezocht hebben omdat ze me van ‘Blokken’ kennen. Ze zijn natuurlijk welkom en het zal wel een goed teken zijn dat ze zich op hun gemak voelen bij mij, wat niet onbelangrijk is voor een huisarts. Maar wie een dokter kiest op basis van ‘Blokken’, maakt misschien toch de verkeerde afwegingen.”

Maar er zijn nog gekkere dingen die Ewout sindsdien meemaakte. “In de supermarkt trok er eens een vrouw aan mijn mouw: ze wilde me een klavertjevier geven en wenste me heel veel succes voor de volgende aleveringen. Ik heb haar toen met handen en voeten moeten uitleggen dat ik haar gebaar heel vriendelijk vond, maar dat alle a?everingen al weken eerder opgenomen waren en dat haar klavertjevier me dus niet veel geluk meer zou brengen. Ze geloofde me maar half: ik moest dat klavertje zeker bij me houden (lacht). Nu, ook veel patiënten wisten niet hoe zo’n tv-programma werkt. Meer dan één patiënt zei me in die periode: ‘Ik zal u niet te lang aan de praat houden, want u moet straks nog naar Brussel, zeker?’ Elke keer moest ik uitleggen hoe de vork in de steel zat. En?n, het had wel iets.”

Lees het hele artikel met Ewout in Humo.