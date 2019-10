‘Blind Getrouwd’-Victor verkoopt zijn huis om met Line te gaan samenwonen: “Natuurlijk ga ik Arendonk missen” DBJ

09 oktober 2019

18u00 2 TV Ze zijn het enige koppel dat na het vierde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ nog bij elkaar is, en het gaat duidelijk prima tussen Line en Victor. De twee zijn naarstig op zoek naar een eigen stekje en daarom zet Victor zijn eigen huis te koop. “Natuurlijk ga ik Arendonk missen.”

We herinneren het ons nog als gisteren. Victor die op zijn feest in ‘Blind Getrouwd’ de microfoon pakt en op knalharde beats een ode brengt aan zijn ‘hometown’ Arendonk. Hij had het op de dag van dat trouwfeest waarschijnlijk nooit verwacht, maar een klein jaar later maakt de dj via Facebook bekend dat zijn huis te koop staat. “Het is alsof niemand het kan geloven”, lacht Victor. “Maar het is wel degelijk de waarheid. Natuurlijk ga ik Arendonk missen, maar uit het oog is in dit geval zeker niet uit het hart. Mijn familie en vrienden wonen er nog en ik keer nog heel vaak terug, maar we moeten het proberen. Als ik het nu niet doe, zou ik er later alleen maar spijt van hebben.”

Afgelopen zomer maakten Line en Victor in een video bekend dat ze samen op zoek zijn naar een woonst, maar die zoektocht begint nu dus iets concreter te worden. “Het is niet zo dat we onmiddellijk iets móeten vinden, maar we zijn er wel mee bezig”, vertelt Victor. “Om een nieuw huis te kopen, moeten we natuurlijk eerst budget hebben, daarom verkoop ik mijn huis.” Victor vraagt voor zijn halfopen bebouwing met twee slaapkamers in Arendonk 197.500 euro. “Op dit moment zijn zowel een appartement als een huis nog een optie”, aldus Victor. “Maar het zal zeker niet in Arendonk zijn. We zoeken iets in de regio tussen Berchem en Lier. Het liefst is dat natuurlijk een groot huis met een grote tuin op een perfecte ligging, maar we blijven uiteraard afhankelijk van het budget. De eerste stap is nu mijn huis verkopen, daarna zien we wel hoe het verder gaat.”

