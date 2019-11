Exclusief voor abonnees ‘Blind Getrouwd’-mama’s Evelien en Veerle zijn erg beschermend voor hun oogappels: “We houden de touwtjes graag zelf in handen” VVDW

02 november 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Ze stapten drie jaar geleden allebei in het huwelijksbootje in ‘Blind Getrouwd’ en het afgelopen jaar zijn ze voor het eerst mama geworden. En Evelien Baten (32) en Veerle Van den Eynde (38) hebben nog meer gemeen. “We weten het altijd beter dan onze mannen”, klinkt het lachend.

Veerle en Evelien vonden dankzij ‘Blind Getrouwd’ niet alleen hun man, ze werden ook vriendinnen. Tussen het luiers verversen door genoten ze daarom met Liv (bijna 8 maanden) en Xander (bijna 1 jaar) van enkele welverdiende relaxuurtjes samen. De eerste babymaanden waren bijzonder mooi maar hectisch, beamen beide mama’s. “Een kind in je leven verandert toch veel”, gaat Evelien van start in Story. “Nicolas en ik steken al onze tijd in Xander, hij bepaalt ons bioritme. De eerste maanden was ik ook heel erg zoekende. Je krijgt via zoveel kanalen informatie dat je het op den duur niet meer weet.” Veerle herkent zich in het verhaal. “Ons leven is nog georganiseerder dan vroeger. Alles gebeurt in functie van de eet- en slaapmomenten van Liv. We kunnen niet meer snel even ergens naartoe gaan en op tijd komen is ook moeilijk (lacht).”

