‘Blind Getrouwd’-koppel Stijn en Nuria verwacht hun tweede kindje VVDW

04 maart 2019

22u34

Bron: Story 14 Showbizz Het is een feestelijke week voor Stijn Van Poucke (40) en Nuria Gilizintinova (31), het oerkoppel uit de ‘Blind Getrouwd’-stal. Hun zoontje Victor blaast vandaag 1 kaarsje uit én ze hebben groot nieuws: als alles goed gaat, krijgt Victor er in september een broertje of zusje bij, schrijft Story. “We maakten een vliegende start, en we leven nog steeds aan een hoog tempo”, lacht Stijn.

Dat het snel gaat tussen Stijn en Nuria, is inderdaad wel het minste wat je kan zeggen. De twee werden in 2016 aan elkaar gematcht door de experten van het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’ en hun huwelijk hield ook na de opnames van het programma stand. “In drie jaar tijd ben ik twee keer zwanger, zijn we vier keer verhuisd, kochten we een huis, zitten we in de verbouwingswerken en lopen er thuis twee katten rond. Als Stijn me nu niet kent, scheelt er iets”, lacht Nuria.

Met de komst van hun tweede kindje wordt het enkel nog drukker. “Het was een droom om twee kinderen snel na elkaar te krijgen. We lieten de natuur haar gang gaan sinds begin dit jaar en het was meteen prijs. Zo snel hadden we niet verwacht, maar het kindje is zeer welkom”, vertelt Nuria. “Net als bij mijn vorige zwangerschap had Stijn het al in de gaten nog voor ik een zwangerschaps­test deed. Ik geloofde er niets van, maar hij had gelijk. In bed toonde ik hem de test. Hij reageerde heel stil en zei kurkdroog: ‘Proficiat, je bent weer in verwachting’, met een zoen op mijn kaak. Ik had iets meer enthousiasme verwacht, ik was echt boos!”

Om het helemaal druk te maken, zit het koppel ook nog eens midden in de verbouwingen van hun huis. “Dat wordt een tienjarenplan, vrees ik. We gaan eerst de elektriciteit aanpakken, en pas later de keuken, badkamer en extra kinderkamer. We hebben trouwens vijf slaapkamers, maar die gaan we niet ­allemaal vullen met kinderen”, lacht Stijn.