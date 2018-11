‘Blind Getrouwd’-koppel Lieve en Aljosja gaat na een jaar huwelijk uit elkaar SD

09 november 2018

11u17

Bron: VTM 2 Showbizz Lieve en Aljosja, die vorig jaar huwden in het derde seizoen van het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’, gaan na bijna een jaar huwelijk als vrienden uit elkaar.

Het koppel nam enkele weken geleden de beslissing om een punt te zetten achter hun relatie, en komt nu met het nieuws naar buiten. “Ondanks de vele mooie momenten samen, hebben we nu toch beslist om elk onze eigen weg te gaan, en we wensen elkaar dan ook het beste toe in de toekomst. We zullen hier geen verdere commentaar of interviews over geven en we zouden willen vragen om onze privacy hierin maximaal te respecteren”, klinkt het.

Lieve (28) en Aljosja (29) gaven elkaar het jawoord in het vorige seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Na een aarzelende start, groeide het koppel voor de ogen van de kijker langzaam naar elkaar toe. In juli, acht maanden na hun eerste ontmoeting voor de camera’s, ging het koppel samenwonen. Aljosja verliet Gent en trok in bij Lieve in Brugge. “’t Is misschien net iets te snel om al te concluderen dat dit voor altijd zal zijn. We zijn heel voorzichtig met zulke uitspraken en staan realistisch in het leven. We blijven het stap voor stap aanpakken. Door samen te gaan wonen, zijn we meer tot rust gekomen”, vertelde Aljosja daar toen over.

Na de breuk van Lieve en Aljosja, en die van Tim en Esther in mei, is Toon en Frie nog het enige paar dat de jongste editie van ‘Blind Getrouwd’ heeft overleefd.